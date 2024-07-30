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"Ангарский маньяк" не выплатил более десяти миллионов рублей

"Ангарский маньяк" не выплатил более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 30.07.2024

"Ангарский маньяк" не выплатил более десяти миллионов рублей

"Ангарский маньяк" Михаил Попков не выплатил более 10,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и судебные расходы, подсчитало РИА Новости на основе данных базы... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T04:04

2024-07-30T04:04

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков не выплатил более 10,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и судебные расходы, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Бывший ангарский милиционер Михаил Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. Это уголовное дело было рассмотрено в Иркутске в ноябре прошлого года. Суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. До вступления приговора в силу Попков находился в СИЗО-1 Иркутска. Согласно имеющимся данным, в отношении Попкова с 2015 по 2019 год было выдано 17 исполнительных листов на общую сумму более чем 10,5 миллиона рублей, из них 10 - за ущерб, причиненный преступлением, на 8,1 миллиона рублей, четыре - за моральный вред на 1,8 миллиона рублей, а также два исполнительных листа на более чем 500 тысяч за процессуальные издержки в доход государства.

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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), россия