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"Ангарский маньяк" не выплатил более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 30.07.2024
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04:04 30.07.2024
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"Ангарский маньяк" не выплатил более десяти миллионов рублей
"Ангарский маньяк" не выплатил более десяти миллионов рублей - РИА Новости, 30.07.2024
"Ангарский маньяк" не выплатил более десяти миллионов рублей
"Ангарский маньяк" Михаил Попков не выплатил более 10,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и судебные расходы, подсчитало РИА Новости на основе данных базы... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:04
2024-07-30T04:04
происшествия
иркутск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков не выплатил более 10,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и судебные расходы, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Бывший ангарский милиционер Михаил Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. Это уголовное дело было рассмотрено в Иркутске в ноябре прошлого года. Суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. До вступления приговора в силу Попков находился в СИЗО-1 Иркутска. Согласно имеющимся данным, в отношении Попкова с 2015 по 2019 год было выдано 17 исполнительных листов на общую сумму более чем 10,5 миллиона рублей, из них 10 - за ущерб, причиненный преступлением, на 8,1 миллиона рублей, четыре - за моральный вред на 1,8 миллиона рублей, а также два исполнительных листа на более чем 500 тысяч за процессуальные издержки в доход государства.
https://ria.ru/20230818/ubiystvo-1890744486.html
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происшествия, иркутск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Иркутск, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
"Ангарский маньяк" не выплатил более десяти миллионов рублей

"Ангарский маньяк" не выплатил 10,5 млн руб за ущерб и судебные расходы

© Фото : Прокуратура Иркутской области/TelegramМихаил Попков в суде
Михаил Попков в суде - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : Прокуратура Иркутской области/Telegram
Михаил Попков в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Ангарский маньяк" Михаил Попков не выплатил более 10,5 миллиона рублей за причиненный ущерб и судебные расходы, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.
Бывший ангарский милиционер Михаил Попков ранее был осужден на пожизненный срок. По первому уголовному делу, которое было рассмотрено судом в 2015 году, он был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. После вынесения приговора Попков сообщил, что убил еще 59 человек. Приговор по этому делу был вынесен в декабре 2018 года. После суда, находясь в заключении, маньяк признался в новых преступлениях. Ангарский городской суд в июне 2021 года признал Попкова виновным в совершении умышленного убийства еще двух женщин. В январе 2023 года СК сообщил, что Попков написал новые явки с повинной, где указал, что в период с 1997 по 2003 год совершил убийство еще трех женщин. Это уголовное дело было рассмотрено в Иркутске в ноябре прошлого года. Суд приговорил Попкова к 10 годам колонии особого режима. До вступления приговора в силу Попков находился в СИЗО-1 Иркутска.
Михаил Попков - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
"Ангарского маньяка" будут судить еще за три убийства
18 августа 2023, 08:45
Согласно имеющимся данным, в отношении Попкова с 2015 по 2019 год было выдано 17 исполнительных листов на общую сумму более чем 10,5 миллиона рублей, из них 10 - за ущерб, причиненный преступлением, на 8,1 миллиона рублей, четыре - за моральный вред на 1,8 миллиона рублей, а также два исполнительных листа на более чем 500 тысяч за процессуальные издержки в доход государства.
 
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