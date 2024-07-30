https://ria.ru/20240730/vsu-1962961678.html

"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте

"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте - РИА Новости, 30.07.2024

"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте

Украинским военным не удается сдержать продвижение российских сил, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:18

2024-07-30T16:18

2024-07-30T16:18

политика

в мире

донецкая народная республика

россия

торецк

игорь романенко

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961710176_46:35:812:466_1920x0_80_0_0_ed10ece21f9e23c45caaf6c0ca342ed9.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинским военным не удается сдержать продвижение российских сил, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online."Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удается", — посетовал он.Украинских генерал считает, что в ближайшее время успехи России могут достигнуть стратегического масштаба.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР. Коме того, подразделения Центральной группировки поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР.

https://ria.ru/20240730/infobrics-1962856491.html

https://ria.ru/20240730/dizen-1962849336.html

донецкая народная республика

россия

торецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, донецкая народная республика, россия, торецк, игорь романенко, вооруженные силы украины, украина