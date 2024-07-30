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"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте
"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте - РИА Новости, 30.07.2024
"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте
Украинским военным не удается сдержать продвижение российских сил, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:18
2024-07-30T16:18
2024-07-30T16:18
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинским военным не удается сдержать продвижение российских сил, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online."Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удается", — посетовал он.Украинских генерал считает, что в ближайшее время успехи России могут достигнуть стратегического масштаба.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР. Коме того, подразделения Центральной группировки поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР.
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Политика, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Торецк, Игорь Романенко, Вооруженные силы Украины, Украина
"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте
Генерал Романенко: ВСУ не удается сдержать продвижение российских военных