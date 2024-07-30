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"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте - РИА Новости, 30.07.2024
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16:18 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/vsu-1962961678.html
"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте
"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте - РИА Новости, 30.07.2024
"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте
Украинским военным не удается сдержать продвижение российских сил, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:18
2024-07-30T16:18
политика
в мире
донецкая народная республика
россия
торецк
игорь романенко
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинским военным не удается сдержать продвижение российских сил, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online."Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удается", — посетовал он.Украинских генерал считает, что в ближайшее время успехи России могут достигнуть стратегического масштаба.Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР. Коме того, подразделения Центральной группировки поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР.
https://ria.ru/20240730/infobrics-1962856491.html
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политика, в мире, донецкая народная республика, россия, торецк, игорь романенко, вооруженные силы украины, украина
Политика, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Торецк, Игорь Романенко, Вооруженные силы Украины, Украина
"Нам это не удается". Украинский генерал высказался о ситуации на фронте

Генерал Романенко: ВСУ не удается сдержать продвижение российских военных

© РИА НовостиРоссийские военные нанесли удар "Искандером" по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане
Российские военные нанесли удар Искандером по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
Российские военные нанесли удар "Искандером" по командному пункту 63-й бригады ВСУ в Красном Лимане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинским военным не удается сдержать продвижение российских сил, заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«
"Вообще-то задача стратегической оборонной операции, первая, это остановить продвижение российских подразделений, которое они осуществляют с конца прошлого года. На текущий момент нам это не удается", — посетовал он.
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Украинских генерал считает, что в ближайшее время успехи России могут достигнуть стратегического масштаба.
Во вторник в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Ленинское в ДНР. Коме того, подразделения Центральной группировки поразили формирования пяти бригад ВСУ в районах Торецка, Желанного, Воздвиженки, Сергеевки, Гродовки, Николаевки и Новгородского в ДНР.
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