https://ria.ru/20240730/vsu-1962913623.html

В Германии забили тревогу из-за событий в зоне спецоперации

В Германии забили тревогу из-за событий в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.07.2024

В Германии забили тревогу из-за событий в зоне спецоперации

Украинская армия находится в критическом состоянии в Донбассе, и она не сможет изменить ситуацию в лучшую для себя сторону, заявил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:32

2024-07-30T13:32

2024-07-30T13:32

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинская армия находится в критическом состоянии в Донбассе, и она не сможет изменить ситуацию в лучшую для себя сторону, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Украинцы сильно ослабли, и, похоже, им там уже не удастся стабилизировать фронт", —отметил он.Ваннер подчеркнул, что ВС России продолжают продвигаться вперед. Кроме того, добавил он, на некоторых участках фронта российские военные ежедневно добиваются успехов.На прошлой неделе американская газета The New York Times сообщила, что быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ.

https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html

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в мире, германия, донбасс, вооруженные силы рф, welt, вооруженные силы украины