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В Германии забили тревогу из-за событий в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.07.2024
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13:32 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/vsu-1962913623.html
В Германии забили тревогу из-за событий в зоне спецоперации
В Германии забили тревогу из-за событий в зоне спецоперации - РИА Новости, 30.07.2024
В Германии забили тревогу из-за событий в зоне спецоперации
Украинская армия находится в критическом состоянии в Донбассе, и она не сможет изменить ситуацию в лучшую для себя сторону, заявил журналист Кристоф Ваннер в... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:32
2024-07-30T13:32
в мире
германия
донбасс
вооруженные силы рф
welt
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинская армия находится в критическом состоянии в Донбассе, и она не сможет изменить ситуацию в лучшую для себя сторону, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt."Украинцы сильно ослабли, и, похоже, им там уже не удастся стабилизировать фронт", —отметил он.Ваннер подчеркнул, что ВС России продолжают продвигаться вперед. Кроме того, добавил он, на некоторых участках фронта российские военные ежедневно добиваются успехов.На прошлой неделе американская газета The New York Times сообщила, что быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ.
https://ria.ru/20240730/evropa-1962879009.html
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в мире, германия, донбасс, вооруженные силы рф, welt, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Донбасс, Вооруженные силы РФ, Welt, Вооруженные силы Украины
В Германии забили тревогу из-за событий в зоне спецоперации

Welt: ВСУ уже не смогут стабилизировать фронт в Донбассе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинская армия находится в критическом состоянии в Донбассе, и она не сможет изменить ситуацию в лучшую для себя сторону, заявил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt.
"Украинцы сильно ослабли, и, похоже, им там уже не удастся стабилизировать фронт", —отметил он.
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Ваннер подчеркнул, что ВС России продолжают продвигаться вперед. Кроме того, добавил он, на некоторых участках фронта российские военные ежедневно добиваются успехов.
На прошлой неделе американская газета The New York Times сообщила, что быстрое продвижение российской армии свидетельствует о способности ее солдат быстро находить слабый участки в обороне ВСУ.
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