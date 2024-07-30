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При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя
При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.07.2024
При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:40
2024-07-30T12:40
2024-07-30T12:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Шебекинском городском округе. В результате атаки дрона в селе Вознесеновка пострадала женщина - с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ… В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и минно-взрывная травма. Для дальнейшего лечения пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. "Также в городе один снаряд упал на территорию еще одного предприятия - пробита кровля и повреждена стена... Оперативные службы работают на месте", - добавил глава региона. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240730/povrezhdeniya-1962839768.html
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При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя
Гладков: два мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Шебекинском округе