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При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:40 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/vsu-1962894989.html
При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя
При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.07.2024
При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:40
2024-07-30T12:40
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Шебекинском городском округе. В результате атаки дрона в селе Вознесеновка пострадала женщина - с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ… В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и минно-взрывная травма. Для дальнейшего лечения пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. "Также в городе один снаряд упал на территорию еще одного предприятия - пробита кровля и повреждена стена... Оперативные службы работают на месте", - добавил глава региона. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240730/povrezhdeniya-1962839768.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия
При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя

Гладков: два мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Шебекинском округе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Шебекинском городском округе. В результате атаки дрона в селе Вознесеновка пострадала женщина - с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ… В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина", - написал Гладков.
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Губернатор уточнил, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и минно-взрывная травма. Для дальнейшего лечения пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода.
"Также в городе один снаряд упал на территорию еще одного предприятия - пробита кровля и повреждена стена... Оперативные службы работают на месте", - добавил глава региона.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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