https://ria.ru/20240730/vsu-1962894989.html

При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя

При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 30.07.2024

При атаках ВСУ в Шебекинском округе пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя ранены в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:40

2024-07-30T12:40

2024-07-30T12:40

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате атак ВСУ в Шебекинском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ в Шебекинском городском округе. В результате атаки дрона в селе Вознесеновка пострадала женщина - с баротравмой и ушибом руки она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ… В Шебекино в результате прилета снаряда на территорию предприятия ранен мужчина", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и минно-взрывная травма. Для дальнейшего лечения пострадавшие будут доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода. "Также в городе один снаряд упал на территорию еще одного предприятия - пробита кровля и повреждена стена... Оперативные службы работают на месте", - добавил глава региона. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240730/povrezhdeniya-1962839768.html

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия