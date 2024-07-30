https://ria.ru/20240730/vsu-1962867503.html

В ВСУ оценили российские штурмовые подразделения

В ВСУ оценили российские штурмовые подразделения - РИА Новости, 30.07.2024

В ВСУ оценили российские штурмовые подразделения

Украинские военные назвали решительными и мотивированными штурмовые подразделения сил РФ, пишет газета New York Times. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:56

2024-07-30T10:56

2024-07-30T11:19

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные назвали решительными и мотивированными штурмовые подразделения сил РФ, пишет газета New York Times. "Они (украинские военные - ред.) описали российские штурмовые подразделения как решительную и мотивированную силу", - пишет издание. Как отмечает газета, такую характеристику силам РФ дали в ВСУ после сдачи села Урожайное в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом 2023 года. Старомайорское было освобождено 10 июня, Урожайное – 14 июля.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

https://ria.ru/20240607/vsu-1951190178.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность