https://ria.ru/20240730/vrach-1962854511.html

Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024

Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

Состояние трех пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области оценивается как тяжелое, детей среди них нет, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:57

2024-07-30T09:57

2024-07-30T10:51

происшествия

волгоградская область

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил мурашко

россия

котельниково

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Состояние трех пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области оценивается как тяжелое, детей среди них нет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, детей среди них нет", - сказал он журналистам.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962810410.html

волгоградская область

россия

котельниково

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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мурашко, россия, котельниково