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Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
Состояние трех пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области оценивается как тяжелое, детей среди них нет, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:57
2024-07-30T09:57
2024-07-30T10:51
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мурашко
россия
котельниково
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Состояние трех пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области оценивается как тяжелое, детей среди них нет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, детей среди них нет", - сказал он журналистам.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962810410.html
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происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мурашко, россия, котельниково
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Мурашко, Россия, Котельниково
Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
Состояние трех пострадавших при сходе поезда под Волгоградом тяжелое