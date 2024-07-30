Рейтинг@Mail.ru
Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 30.07.2024 (обновлено: 10:51 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/vrach-1962854511.html
Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом - РИА Новости, 30.07.2024
Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
Состояние трех пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области оценивается как тяжелое, детей среди них нет, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:57
2024-07-30T10:51
происшествия
волгоградская область
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил мурашко
россия
котельниково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Состояние трех пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области оценивается как тяжелое, детей среди них нет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, детей среди них нет", - сказал он журналистам.В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
https://ria.ru/20240729/poezd-1962810410.html
волгоградская область
россия
котельниково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил мурашко, россия, котельниково
Происшествия, Волгоградская область, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Мурашко, Россия, Котельниково
Врачи оценили состояние троих пострадавших при сходе поезда под Волгоградом

Состояние трех пострадавших при сходе поезда под Волгоградом тяжелое

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Состояние трех пострадавших при сходе поезда с рельсов в Волгоградской области оценивается как тяжелое, детей среди них нет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Состояние трех пострадавших врачи оценивают как тяжелое, детей среди них нет", - сказал он журналистам.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 Казань - Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошло девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
Раздача питьевой воды на месте схода с рельсов пассажирского состава Казань-Адлер в Котельниковском районе Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Пассажир сошедшего под Волгоградом поезда рассказал, как спас себя и других
Вчера, 23:09
 
ПроисшествияВолгоградская областьСход пассажирского поезда с рельсов под ВолгоградомМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Михаил МурашкоРоссияКотельниково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала