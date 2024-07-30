https://ria.ru/20240730/volgograd-1962887138.html

В Волгоградской области пассажиры поезда "Казань – Адлер" выехали из ПВР

В Волгоградской области пассажиры поезда "Казань – Адлер" выехали из ПВР - РИА Новости, 30.07.2024

В Волгоградской области пассажиры поезда "Казань – Адлер" выехали из ПВР

Пассажиры поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов под Волгоградом, уехали, в пунктах временного размещения (ПВР) никого не осталось, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:25

2024-07-30T12:25

2024-07-30T12:32

происшествия

россия

волгоград

котельниково

михаил мурашко

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пассажиры поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов под Волгоградом, уехали, в пунктах временного размещения (ПВР) никого не осталось, сообщил РИА Новости глава Котельниковского района Сергей Понкратов. Ранее РЖД сообщили, что большая часть пассажиров поезда "Казань - Адлер", вагоны которого сошли под Волгоградом, продолжили путь до места назначения на организованных РЖД резервных составах. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, остаются в больницах. "В ПВР уже никого нет, мы всех отправили в Адлер", - сообщил Понкратов. Он отметил, что всего после ЧП в Котельниково были организованы семь ПВР, где были размещены более 400 человек. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 "Казань - Адлер". По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. По данным Западного МСУТ СК РФ, в поезде находились более 950 пассажиров. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.

https://ria.ru/20240729/poezd-1962677281.html

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происшествия, россия, волгоград, котельниково, михаил мурашко, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом