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В Волгоградской области пассажиры поезда "Казань – Адлер" выехали из ПВР - РИА Новости, 30.07.2024
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12:25 30.07.2024 (обновлено: 12:32 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/volgograd-1962887138.html
В Волгоградской области пассажиры поезда "Казань – Адлер" выехали из ПВР
В Волгоградской области пассажиры поезда "Казань – Адлер" выехали из ПВР - РИА Новости, 30.07.2024
В Волгоградской области пассажиры поезда "Казань – Адлер" выехали из ПВР
Пассажиры поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов под Волгоградом, уехали, в пунктах временного размещения (ПВР) никого не осталось, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:25
2024-07-30T12:32
происшествия
россия
волгоград
котельниково
михаил мурашко
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пассажиры поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов под Волгоградом, уехали, в пунктах временного размещения (ПВР) никого не осталось, сообщил РИА Новости глава Котельниковского района Сергей Понкратов. Ранее РЖД сообщили, что большая часть пассажиров поезда "Казань - Адлер", вагоны которого сошли под Волгоградом, продолжили путь до места назначения на организованных РЖД резервных составах. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, остаются в больницах. "В ПВР уже никого нет, мы всех отправили в Адлер", - сообщил Понкратов. Он отметил, что всего после ЧП в Котельниково были организованы семь ПВР, где были размещены более 400 человек. В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 "Казань - Адлер". По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. По данным Западного МСУТ СК РФ, в поезде находились более 950 пассажиров. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
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происшествия, россия, волгоград, котельниково, михаил мурашко, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Волгоград, Котельниково, Михаил Мурашко, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Волгоградской области пассажиры поезда "Казань – Адлер" выехали из ПВР

Глава Котельниковского района: пассажиры сошедшего под Волгоградом поезда уехали

© РИА Новости / Светлана Самсонова | Перейти в медиабанкПассажиры поезда, попавшего в ДТП в Волгоградской области, в пункте временного размещения
Пассажиры поезда, попавшего в ДТП в Волгоградской области, в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Светлана Самсонова
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Пассажиры поезда, попавшего в ДТП в Волгоградской области, в пункте временного размещения
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ВОЛГОГРАД, 30 июл – РИА Новости. Пассажиры поезда "Казань – Адлер", сошедшего с рельсов под Волгоградом, уехали, в пунктах временного размещения (ПВР) никого не осталось, сообщил РИА Новости глава Котельниковского района Сергей Понкратов.
Ранее РЖД сообщили, что большая часть пассажиров поезда "Казань - Адлер", вагоны которого сошли под Волгоградом, продолжили путь до места назначения на организованных РЖД резервных составах. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, более 20 пострадавших, в том числе восемь детей, остаются в больницах.
«
"В ПВР уже никого нет, мы всех отправили в Адлер", - сообщил Понкратов. Он отметил, что всего после ЧП в Котельниково были организованы семь ПВР, где были размещены более 400 человек.
В понедельник днем на перегоне Гремячая - Котельниково в Волгоградской области водитель грузовика "Камаз" выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 "Казань - Адлер". По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. По данным Западного МСУТ СК РФ, в поезде находились более 950 пассажиров. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей.
Место схода поезда с рельсов в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Названа причина схода пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Вчера, 13:32
 
ПроисшествияРоссияВолгоградКотельниковоМихаил МурашкоРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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