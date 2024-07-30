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Российские Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
Российские Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 30.07.2024
Российские Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:14
2024-07-30T15:14
2024-07-30T15:44
безопасность
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны. "Продолжительность полета составила более десяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что на отдельных этапах маршрута Ту-95МС также сопровождали истребители иностранных государств.В ведомстве отметили, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
https://ria.ru/20240503/minoborony-1943638157.html
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Российские ракетоносцы Ту-95МС выполняют полет над нейтральными водами Японского моря
Два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря длительностью более 10 часов, сообщило Минобороны.
"Стратегов" сопровождали Су-35С и Су-30СМ, на отдельных этапах в воздух поднимались иностранные истребители.
2024-07-30T15:14
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безопасность, россия, японское море, воздушно-космические силы россии, ту-95, су-35с, су-30см
Безопасность, Россия, Японское море, Воздушно-космические силы России, Ту-95, Су-35С, Су-30СМ
Российские Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря
Минобороны: два Ту-95МС ВКС выполнили плановый полет над Японским морем