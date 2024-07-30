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Российские Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Российские Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 30.07.2024

Российские Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского моря

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:14

2024-07-30T15:14

2024-07-30T15:44

безопасность

россия

японское море

воздушно-космические силы россии

ту-95

су-35с

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны. "Продолжительность полета составила более десяти часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что на отдельных этапах маршрута Ту-95МС также сопровождали истребители иностранных государств.В ведомстве отметили, что полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

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россия

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Российские ракетоносцы Ту-95МС выполняют полет над нейтральными водами Японского моря Два российских ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря длительностью более 10 часов, сообщило Минобороны. "Стратегов" сопровождали Су-35С и Су-30СМ, на отдельных этапах в воздух поднимались иностранные истребители. 2024-07-30T15:14 true PT0M49S

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безопасность, россия, японское море, воздушно-космические силы россии, ту-95, су-35с, су-30см