https://ria.ru/20240730/vertolet-1963023095.html

В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие

В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2024

В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие

Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, несколько человек погибли, сообщает газета Irish Times. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:15

2024-07-30T20:15

2024-07-30T20:24

ирландия

в мире

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, несколько человек погибли, сообщает газета Irish Times."Полиция и службы экстренной помощи... на месте происшествия с участием вертолета в районе вблизи Киллукана", - приводит издание слова из заявления правоохранителей.По данным источников, несколько человек погибли. Источники полагают, что здание, в которое врезался вертолет, не было жилым, однако неясно, находился ли кто-то в нем на момент аварии.

https://ria.ru/20240623/sietl-1954841543.html

ирландия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ирландия, в мире