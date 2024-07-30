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В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2024
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20:15 30.07.2024 (обновлено: 20:24 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/vertolet-1963023095.html
В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие
В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2024
В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие
Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, несколько человек погибли, сообщает газета Irish Times. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:15
2024-07-30T20:24
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, несколько человек погибли, сообщает газета Irish Times."Полиция и службы экстренной помощи... на месте происшествия с участием вертолета в районе вблизи Киллукана", - приводит издание слова из заявления правоохранителей.По данным источников, несколько человек погибли. Источники полагают, что здание, в которое врезался вертолет, не было жилым, однако неясно, находился ли кто-то в нем на момент аварии.
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ирландия, в мире
Ирландия, В мире
В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие

Irish Times: вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, есть погибшие

© Фото : соцсетиВертолет врезался в здание в Киллукане, Ирландия
Вертолет врезался в здание в Киллукане, Ирландия - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : соцсети
Вертолет врезался в здание в Киллукане, Ирландия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, несколько человек погибли, сообщает газета Irish Times.
«
"Полиция и службы экстренной помощи... на месте происшествия с участием вертолета в районе вблизи Киллукана", - приводит издание слова из заявления правоохранителей.
По данным источников, несколько человек погибли. Источники полагают, что здание, в которое врезался вертолет, не было жилым, однако неясно, находился ли кто-то в нем на момент аварии.
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