https://ria.ru/20240730/vertolet-1963023095.html
В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие
В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие - РИА Новости, 30.07.2024
В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие
Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, несколько человек погибли, сообщает газета Irish Times. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T20:15
2024-07-30T20:15
2024-07-30T20:24
ирландия
в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, несколько человек погибли, сообщает газета Irish Times."Полиция и службы экстренной помощи... на месте происшествия с участием вертолета в районе вблизи Киллукана", - приводит издание слова из заявления правоохранителей.По данным источников, несколько человек погибли. Источники полагают, что здание, в которое врезался вертолет, не было жилым, однако неясно, находился ли кто-то в нем на момент аварии.
https://ria.ru/20240623/sietl-1954841543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирландия, в мире
В Ирландии вертолет врезался в здание, есть погибшие
Irish Times: вертолет в Ирландии при падении врезался в здание, есть погибшие