https://ria.ru/20240730/venesuela-1962905095.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Венесуэле

В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Венесуэле - РИА Новости, 30.07.2024

В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Венесуэле

Важно, чтобы попытки раскачать ситуацию в Венесуэле не подогревались третьими странами, нужно, чтобы страна была свободна от вмешательства извне, заявил... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:08

2024-07-30T13:08

2024-07-30T13:17

венесуэла

в мире

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Важно, чтобы попытки раскачать ситуацию в Венесуэле не подогревались третьими странами, нужно, чтобы страна была свободна от вмешательства извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Конечно же, очень важно, чтобы вот эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами, третьими сторонами, и чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства ", - сказал Песков.Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".В состав Венесуэлы входят 23 штата. Однако в декабре 2023 года президент страны Николас Мадуро призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо"

https://ria.ru/20240730/peskov-1962907603.html

https://ria.ru/20240730/kongressmeny-1962899765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венесуэла, в мире, выборы президента венесуэлы — 2024