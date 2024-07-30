В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Венесуэле
Песков: важно, чтобы протесты в Венесуэле не подогревались другими странами
© AFP 2024 / YURI CORTEZАкция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
Акция протеста против результатов президентских выборов в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Важно, чтобы попытки раскачать ситуацию в Венесуэле не подогревались третьими странами, нужно, чтобы страна была свободна от вмешательства извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно же, очень важно, чтобы вот эти попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами, третьими сторонами, и чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства ", - сказал Песков.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы.
В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами. Власти сообщили о более 20 пострадавших военных, по меньшей мере 15 человек задержаны за совершение актов вандализма и дестабилизирующие действия. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В свою очередь президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил протесты в стране с "цветными революциями".
В состав Венесуэлы входят 23 штата. Однако в декабре 2023 года президент страны Николас Мадуро призвал национальную ассамблею принять закон о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо, который устанавливает к западу от реки Эссекибо новый венесуэльский штат, и объявил о немедленной активации плана социальной помощи всему населению этих земель, переписи и выдаче документов. В качестве временной правовой меры для интеграции нового региона глава государства предложил президентский указ о создании "Зоны интегральной обороны Гайана-Эссекибо"