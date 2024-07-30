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МИД Китая прокомментировал протесты после выборов в Венесуэле
МИД Китая прокомментировал протесты после выборов в Венесуэле - РИА Новости, 30.07.2024
МИД Китая прокомментировал протесты после выборов в Венесуэле
Все стороны должны уважать выбор народа Венесуэлы, избравшего Николаса Мадуро президентом страны, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T12:08
2024-07-30T12:08
2024-07-30T12:08
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ПЕКИН, 30 июл – РИА Новости. Все стороны должны уважать выбор народа Венесуэлы, избравшего Николаса Мадуро президентом страны, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и об ущемлении права народа на самоопределение. "Все стороны должны уважать выбор, сделанный народом Венесуэлы. Мы уверены, что правительство и народ Венесуэлы способны должным образом решать внутренние дела в стране", - сказал дипломат. В понедельник МИД КНР поздравил Венесуэлу с успешным проведением президентских выборов и Мадуро с его успешным переизбранием на пост главы государства.
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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, мид кнр, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, МИД КНР, Выборы президента Венесуэлы — 2024
МИД Китая прокомментировал протесты после выборов в Венесуэле
МИД Китая призвал уважать выбор народа Венесуэлы, избравшего Мадуро президентом