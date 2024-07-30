https://ria.ru/20240730/venesuela-1962848992.html

В Венесуэле планируют провести фотовыставку, посвященную достижениям России

В Венесуэле планируют провести фотовыставку, посвященную достижениям России - РИА Новости, 30.07.2024

В Венесуэле планируют провести фотовыставку, посвященную достижениям России

Фотовыставку, посвященную достижениям России, планируется провести до конца года в Венесуэле, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Никита Анисимов. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:32

2024-07-30T09:32

2024-07-30T09:39

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Фотовыставку, посвященную достижениям России, планируется провести до конца года в Венесуэле, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Никита Анисимов. "Я как член Общественной палаты хочу организовать в Венесуэле выставку "Достижения России", которая расскажет об успехах нашей страны в промышленности, науке, социальной сфере, спорте", - заявил Анисимов. В настоящее время он находится в Каракасе для наблюдения за выборами президента Венесуэлы. По словам Анисимова, это предложение было поддержано местной общественностью, посольством России в Каракасе. "Договорились, что обязательно до конца года попробуем эту выставку здесь провести, пригласить на открытие венесуэльскую молодежь, которая очень интересуется Россией", - уточнил Анисимов. Он добавил, что выставка уже была показана в семи странах Латинской Америки.

https://ria.ru/20240220/lavrov-1928581745.html

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россия, венесуэла, каракас, никита анисимов, в мире