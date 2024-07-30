Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле планируют провести фотовыставку, посвященную достижениям России - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:32 30.07.2024 (обновлено: 09:39 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962848992.html
В Венесуэле планируют провести фотовыставку, посвященную достижениям России
В Венесуэле планируют провести фотовыставку, посвященную достижениям России - РИА Новости, 30.07.2024
В Венесуэле планируют провести фотовыставку, посвященную достижениям России
Фотовыставку, посвященную достижениям России, планируется провести до конца года в Венесуэле, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Никита Анисимов. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:32
2024-07-30T09:39
культура
россия
венесуэла
каракас
никита анисимов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Фотовыставку, посвященную достижениям России, планируется провести до конца года в Венесуэле, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Никита Анисимов. "Я как член Общественной палаты хочу организовать в Венесуэле выставку "Достижения России", которая расскажет об успехах нашей страны в промышленности, науке, социальной сфере, спорте", - заявил Анисимов. В настоящее время он находится в Каракасе для наблюдения за выборами президента Венесуэлы. По словам Анисимова, это предложение было поддержано местной общественностью, посольством России в Каракасе. "Договорились, что обязательно до конца года попробуем эту выставку здесь провести, пригласить на открытие венесуэльскую молодежь, которая очень интересуется Россией", - уточнил Анисимов. Он добавил, что выставка уже была показана в семи странах Латинской Америки.
https://ria.ru/20240220/lavrov-1928581745.html
россия
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, венесуэла, каракас, никита анисимов, в мире
Культура, Россия, Венесуэла, Каракас, Никита Анисимов, В мире
В Венесуэле планируют провести фотовыставку, посвященную достижениям России

Фотовыставку "Достижения России" планируется провести в Венесуэле до конца года

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на город Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Фотовыставку, посвященную достижениям России, планируется провести до конца года в Венесуэле, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.
«
"Я как член Общественной палаты хочу организовать в Венесуэле выставку "Достижения России", которая расскажет об успехах нашей страны в промышленности, науке, социальной сфере, спорте", - заявил Анисимов. В настоящее время он находится в Каракасе для наблюдения за выборами президента Венесуэлы.
По словам Анисимова, это предложение было поддержано местной общественностью, посольством России в Каракасе.
"Договорились, что обязательно до конца года попробуем эту выставку здесь провести, пригласить на открытие венесуэльскую молодежь, которая очень интересуется Россией", - уточнил Анисимов.
Он добавил, что выставка уже была показана в семи странах Латинской Америки.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Лавров рассказал о перспективах развития сотрудничества с Венесуэлой
20 февраля, 20:48
 
КультураРоссияВенесуэлаКаракасНикита АнисимовВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала