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Девять стран потребовали пересмотреть результаты выборов в Венесуэле - РИА Новости, 30.07.2024
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09:11 30.07.2024 (обновлено: 09:37 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962846791.html
Девять стран потребовали пересмотреть результаты выборов в Венесуэле
Девять стран потребовали пересмотреть результаты выборов в Венесуэле - РИА Новости, 30.07.2024
Девять стран потребовали пересмотреть результаты выборов в Венесуэле
Результаты выборов в Венесуэле, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, вызвали обеспокоенность в девяти странах Латинской Америки, о... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T09:11
2024-07-30T09:37
в мире
венесуэла
гватемала (республика)
латинская америка
николас мадуро
организация американских государств
выборы президента венесуэлы — 2024
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Результаты выборов в Венесуэле, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, вызвали обеспокоенность в девяти странах Латинской Америки, о чем они сообщили в совместном заявлении, опубликованном правительством Гватемалы."Правительства Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики, Уругвая и Эквадора выражают глубокую озабоченность в связи с ходом президентских выборов в Боливарианской Республике Венесуэла и требуют полного пересмотра их результатов в присутствии независимых наблюдателей за выборами, чтобы обеспечить уважение воли венесуэльского народа", — говорится в сообщении.В заявлении отметили, что необходимо обеспечить прозрачный подсчет голосов, чтобы итоги голосования не вызывали сомнений. По этой причине власти этих государств потребовали провести срочное заседание совета Организации американских государств.Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. По итогам обработки 80 процентов протоколов Мадуро побеждает на выборах, набирая 51,2 процента голосов.На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html
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в мире, венесуэла, гватемала (республика), латинская америка, николас мадуро, организация американских государств, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Гватемала (республика), Латинская Америка, Николас Мадуро, Организация американских государств, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Девять стран потребовали пересмотреть результаты выборов в Венесуэле

Девять латиноамериканских стран призвали к пересмотру выборов в Венесуэле

© AP Photo / Matias DelacroixСтолкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Столкновения между полицией и протестующими начались в историческом центре Каракаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Результаты выборов в Венесуэле, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, вызвали обеспокоенность в девяти странах Латинской Америки, о чем они сообщили в совместном заявлении, опубликованном правительством Гватемалы.
"Правительства Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики, Уругвая и Эквадора выражают глубокую озабоченность в связи с ходом президентских выборов в Боливарианской Республике Венесуэла и требуют полного пересмотра их результатов в присутствии независимых наблюдателей за выборами, чтобы обеспечить уважение воли венесуэльского народа", — говорится в сообщении.
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В заявлении отметили, что необходимо обеспечить прозрачный подсчет голосов, чтобы итоги голосования не вызывали сомнений. По этой причине власти этих государств потребовали провести срочное заседание совета Организации американских государств.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. По итогам обработки 80 процентов протоколов Мадуро побеждает на выборах, набирая 51,2 процента голосов.
На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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В миреВенесуэлаГватемала (республика)Латинская АмерикаНиколас МадуроОрганизация американских государствВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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