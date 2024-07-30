https://ria.ru/20240730/venesuela-1962846791.html

Девять стран потребовали пересмотреть результаты выборов в Венесуэле

Девять стран потребовали пересмотреть результаты выборов в Венесуэле - РИА Новости, 30.07.2024

Девять стран потребовали пересмотреть результаты выборов в Венесуэле

Результаты выборов в Венесуэле, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, вызвали обеспокоенность в девяти странах Латинской Америки, о... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T09:11

2024-07-30T09:11

2024-07-30T09:37

в мире

венесуэла

гватемала (республика)

латинская америка

николас мадуро

организация американских государств

выборы президента венесуэлы — 2024

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Результаты выборов в Венесуэле, на которых победу одержал действующий президент Николас Мадуро, вызвали обеспокоенность в девяти странах Латинской Америки, о чем они сообщили в совместном заявлении, опубликованном правительством Гватемалы."Правительства Аргентины, Гватемалы, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканской Республики, Уругвая и Эквадора выражают глубокую озабоченность в связи с ходом президентских выборов в Боливарианской Республике Венесуэла и требуют полного пересмотра их результатов в присутствии независимых наблюдателей за выборами, чтобы обеспечить уважение воли венесуэльского народа", — говорится в сообщении.В заявлении отметили, что необходимо обеспечить прозрачный подсчет голосов, чтобы итоги голосования не вызывали сомнений. По этой причине власти этих государств потребовали провести срочное заседание совета Организации американских государств.Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. По итогам обработки 80 процентов протоколов Мадуро побеждает на выборах, набирая 51,2 процента голосов.На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

венесуэла

гватемала (республика)

латинская америка

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в мире, венесуэла, гватемала (республика), латинская америка, николас мадуро, организация американских государств, выборы президента венесуэлы — 2024