https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837624.html

Главный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме

Главный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.07.2024

Главный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме

Главный международный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме, несмотря на беспорядки, сообщила воздушная гавань. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:18

2024-07-30T07:18

2024-07-30T07:18

в мире

венесуэла

каракас

николас мадуро

симон боливар

выборы президента венесуэлы — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/142336/70/1423367095_0:910:1561:1788_1920x0_80_0_0_2fff8550e92017e2f1debccbdbed82b9.jpg

КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Главный международный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме, несмотря на беспорядки, сообщила воздушная гавань. В стране 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. "Международный аэропорт "Симон Боливар" осуществляет свою деятельность в нормальном режиме, гарантируя пассажирам безопасность путешествий", - говорится в сообщении. Аэропорт расположен в 20 километрах от Каракаса. Правительство Венесуэлы, в свою очередь, ранее заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, симон боливар, выборы президента венесуэлы — 2024