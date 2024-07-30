https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837624.html
Главный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме
Главный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме - РИА Новости, 30.07.2024
Главный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме
Главный международный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме, несмотря на беспорядки, сообщила воздушная гавань. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:18
2024-07-30T07:18
2024-07-30T07:18
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Главный международный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме, несмотря на беспорядки, сообщила воздушная гавань. В стране 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. "Международный аэропорт "Симон Боливар" осуществляет свою деятельность в нормальном режиме, гарантируя пассажирам безопасность путешествий", - говорится в сообщении. Аэропорт расположен в 20 километрах от Каракаса. Правительство Венесуэлы, в свою очередь, ранее заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html
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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, симон боливар, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Симон Боливар, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Главный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме
Главный аэропорт Венесуэлы работает в штатном режиме, несмотря на беспорядки