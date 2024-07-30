https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html
В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса
В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса - РИА Новости, 30.07.2024
В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса
Протесты после выборов президента охватили не только столицу Венесуэлы Каракас, но и ближайший к ней штат Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:08
2024-07-30T07:08
2024-07-30T07:08
в мире
венесуэла
каракас
уго чавес (политик)
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962831326_213:0:1740:859_1920x0_80_0_0_a65b1caa7f2248348b78af91cb582e96.png
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Протесты после выборов президента охватили не только столицу Венесуэлы Каракас, но и ближайший к ней штат Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты снесли и сожгли статую экс-президента Уго Чавеса на центральной площади. Победивший на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро является последователем Чавеса. Кроме того, протестующие возвели баррикады на улицах, жгли мусорные контейнеры и шины. Были зафиксированы и столкновения с полицией. Правоохранители применили газ и резиновые пули. Власти штата решили усилить охрану дома правительства, чтобы избежать вторжения протестующих в здание. На улицах было замечено большое число военных и полицейских. В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html
https://ria.ru/20240730/dipmissiya-1962824160.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962831326_404:0:1549:859_1920x0_80_0_0_74cf3afc7e6178c70e4f6597901b0c7e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каракас, уго чавес (политик), николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Уго Чавес (политик), Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса
В штате Ла-Гуайра протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Уго Чавеса