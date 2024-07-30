https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html

В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса

В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса - РИА Новости, 30.07.2024

В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса

Протесты после выборов президента охватили не только столицу Венесуэлы Каракас, но и ближайший к ней штат Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:08

2024-07-30T07:08

2024-07-30T07:08

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выборы президента венесуэлы — 2024

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Протесты после выборов президента охватили не только столицу Венесуэлы Каракас, но и ближайший к ней штат Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты снесли и сожгли статую экс-президента Уго Чавеса на центральной площади. Победивший на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро является последователем Чавеса. Кроме того, протестующие возвели баррикады на улицах, жгли мусорные контейнеры и шины. Были зафиксированы и столкновения с полицией. Правоохранители применили газ и резиновые пули. Власти штата решили усилить охрану дома правительства, чтобы избежать вторжения протестующих в здание. На улицах было замечено большое число военных и полицейских. В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html

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в мире, венесуэла, каракас, уго чавес (политик), николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024