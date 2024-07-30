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В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса - РИА Новости, 30.07.2024
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07:08 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962837011.html
В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса
В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса - РИА Новости, 30.07.2024
В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса
Протесты после выборов президента охватили не только столицу Венесуэлы Каракас, но и ближайший к ней штат Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:08
2024-07-30T07:08
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каракас
уго чавес (политик)
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выборы президента венесуэлы — 2024
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Протесты после выборов президента охватили не только столицу Венесуэлы Каракас, но и ближайший к ней штат Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты снесли и сожгли статую экс-президента Уго Чавеса на центральной площади. Победивший на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро является последователем Чавеса. Кроме того, протестующие возвели баррикады на улицах, жгли мусорные контейнеры и шины. Были зафиксированы и столкновения с полицией. Правоохранители применили газ и резиновые пули. Власти штата решили усилить охрану дома правительства, чтобы избежать вторжения протестующих в здание. На улицах было замечено большое число военных и полицейских. В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html
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в мире, венесуэла, каракас, уго чавес (политик), николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, Уго Чавес (политик), Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
В Венесуэле протестующие снесли и сожгли статую Уго Чавеса

В штате Ла-Гуайра протестующие снесли и сожгли статую экс-президента Уго Чавеса

© РИА НовостиПротесты в Каракасе
Протесты в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости
Протесты в Каракасе
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Протесты после выборов президента охватили не только столицу Венесуэлы Каракас, но и ближайший к ней штат Ла-Гуайра, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты снесли и сожгли статую экс-президента Уго Чавеса на центральной площади. Победивший на выборах президента Венесуэлы Николас Мадуро является последователем Чавеса.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе
05:46
Кроме того, протестующие возвели баррикады на улицах, жгли мусорные контейнеры и шины.
Были зафиксированы и столкновения с полицией. Правоохранители применили газ и резиновые пули. Власти штата решили усилить охрану дома правительства, чтобы избежать вторжения протестующих в здание. На улицах было замечено большое число военных и полицейских.
В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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03:31
 
В миреВенесуэлаКаракасУго Чавес (политик)Николас МадуроВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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