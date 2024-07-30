https://ria.ru/20240730/venesuela-1962834674.html
Протесты в Каракасе финансируются из США, заявил депутат Волоцков
Протесты в Каракасе финансируются из США, заявил депутат Волоцков - РИА Новости, 30.07.2024
Протесты в Каракасе финансируются из США, заявил депутат Волоцков
Протесты в Каракасе после воскресных выборов президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, однозначно финансируются из США,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:33
2024-07-30T06:33
2024-07-30T06:33
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Протесты в Каракасе после воскресных выборов президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, однозначно финансируются из США, которые имеют в Венесуэле свои интересы и спонсируют оппозицию, заявил РИА Новости член делегации российских наблюдателей, депутат Государственной думы Алексей Волоцков. "Конечно, это однозначно финансирование из-за рубежа, и такие радикальные взгляды молодых, хулигански настроенных людей, которые, может, ищут в этом вопросе экономическую выгоду - какое-то имущество забрать, что-то разбить и вытащить, наверное вот это все как бы умножается", - сказал Волоцков. В воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в понедельник в Каракасе начались протесты и столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. "Сегодня из окон нашего отеля видели, как протестующие догнали полицейского на мотоцикле, его сбили и забрали мотоцикл, уехали на нем. Это еще раз доказывает, что здесь еще имущественная, экономическая составляющая, то есть люди в этих беспорядках пытаются себе найти то или иное экономическое применение. Грабеж и бандитизм, умноженный на поддержку, лозунги и финансирование - тут скрывать нечего - американского государства, которое имеет свои интересы здесь и финансирует и оппозицию, и те беспорядки, которые сейчас в данный момент мы наблюдаем, находясь в Венесуэле, в Каракасе", - добавил российский депутат.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html
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в мире, венесуэла, каракас, сша, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Каракас, США, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Протесты в Каракасе финансируются из США, заявил депутат Волоцков
Депутат Волоцков: протесты в Венесуэле однозначно финансируются из США
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Протесты в Каракасе после воскресных выборов президента, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, однозначно финансируются из США, которые имеют в Венесуэле свои интересы и спонсируют оппозицию, заявил РИА Новости член делегации российских наблюдателей, депутат Государственной думы Алексей Волоцков.
"Конечно, это однозначно финансирование из-за рубежа, и такие радикальные взгляды молодых, хулигански настроенных людей, которые, может, ищут в этом вопросе экономическую выгоду - какое-то имущество забрать, что-то разбить и вытащить, наверное вот это все как бы умножается", - сказал Волоцков.
В воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в понедельник в Каракасе начались протесты и столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
"Сегодня из окон нашего отеля видели, как протестующие догнали полицейского на мотоцикле, его сбили и забрали мотоцикл, уехали на нем. Это еще раз доказывает, что здесь еще имущественная, экономическая составляющая, то есть люди в этих беспорядках пытаются себе найти то или иное экономическое применение. Грабеж и бандитизм, умноженный на поддержку, лозунги и финансирование - тут скрывать нечего - американского государства, которое имеет свои интересы здесь и финансирует и оппозицию, и те беспорядки, которые сейчас в данный момент мы наблюдаем, находясь в Венесуэле, в Каракасе", - добавил российский депутат.