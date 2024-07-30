https://ria.ru/20240730/venesuela-1962834510.html

Наблюдатель от Госдумы назвал протесты в Венесуэле срежиссированной акцией

Наблюдатель от Госдумы назвал протесты в Венесуэле срежиссированной акцией - РИА Новости, 30.07.2024

Наблюдатель от Госдумы назвал протесты в Венесуэле срежиссированной акцией

Проявления экстремизма в Венесуэле после выборов являются срежиссированной акцией и не способны повлиять на избирательный процесс, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:31

2024-07-30T06:31

2024-07-30T06:42

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Проявления экстремизма в Венесуэле после выборов являются срежиссированной акцией и не способны повлиять на избирательный процесс, заявил РИА Новости член российской делегации наблюдателей на выборах, депутат Государственной думы Алексей Волоцков. "Я думаю, что не способны (проявления экстремизма повлиять на избирательный процесс - ред.), потому что когда я сегодня был в центре, видел этот контингент. Это радикально настроенная молодежь и, наверное, те люди, которые вышли с хулиганскими побуждениями на улицу. Уверен, что какая-то часть из них получила финансовую поддержку этому движению, потому что активно собрались и начали по указке движение из районов в центр города. Видно, что это срежиссированная акция и настроенная системная работа", - сказал Волоцков. В воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в понедельник в Каракасе начались протесты и столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. "По моим ощущениям, люди, которые хотели эту массу поднять, какую-то часть они зацепили, но основная часть осталась дома и не присоединилась к митингующим", - добавил российский депутат.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html

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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024