https://ria.ru/20240730/venesuela-1962833786.html
Венесуэла временно приостановит рейсы с Панамой и Доминиканой
Венесуэла временно приостановит рейсы с Панамой и Доминиканой - РИА Новости, 30.07.2024
Венесуэла временно приостановит рейсы с Панамой и Доминиканой
Венесуэла временно приостановит коммерческие рейсы с Панамой и Доминиканой с вечера 31 июля в ответ на их вмешательство в дела страны, сообщило министерство... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T06:20
2024-07-30T06:20
2024-07-30T06:20
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Венесуэла временно приостановит коммерческие рейсы с Панамой и Доминиканой с вечера 31 июля в ответ на их вмешательство в дела страны, сообщило министерство транспорта. "Отвергая вмешательство правых правительств (во внутренние дела страны - ред.) и основываясь на полном суверенитете, мы объявляем о временной приостановке коммерческих авиарейсов в/из Венесуэлы с Панамой и Доминиканской Республикой с 31 июля этого года с 20.00", - говорится в сообщении. Ранее в понедельник Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента. Среди них есть Панама и Доминикана. В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html
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в мире, венесуэла, панама, доминикана, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Панама, Доминикана, Николас Мадуро
Венесуэла временно приостановит рейсы с Панамой и Доминиканой
Венесуэла временно приостановит рейсы с Панамой и Доминиканой с вечера 31 июля