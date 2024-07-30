https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html

Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе

Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе - РИА Новости, 30.07.2024

Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе

Оппозиции не удастся создать политический кризис в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T05:46

2024-07-30T05:46

2024-07-30T09:00

в мире

венесуэла

каракас

николас мадуро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773256836_0:188:2169:1408_1920x0_80_0_0_3f82c0213d32c67c2cf4e1d72662d86a.jpg

КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиции не удастся создать политический кризис в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро. Обращаясь к нации, он продемонстрировал фото и видео беспорядков, которые проходят в стране. "Это люди, которые будут управлять Венесуэлой? Так они хотят прийти к власти и занять пост? Чтобы развязать гражданскую войну?" - прокомментировал погромы Мадуро. "Кризисы служат для роста. Они хотят создать политический кризис, они не смогли и не смогут... Акты насилия и фашизма не пройдут. Мы победим", - подчеркнул президент. Мадуро сообщил, что во вторник пройдет совместное заседание государственного совета и совета национальной безопасности, чтобы спланировать проведение большого диалога по пяти темам - экономической, социальной, культурной, духовной и политической. "Приглашена вся Венесуэла. Это суверенный диалог, в него никто не посмеет сунуть свой нос. Хватит. Это страница уже перевернута. Это диалог между венесуэльцами", - подчеркнул Мадуро. В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832098.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе 2024-07-30T05:46 true PT2M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро