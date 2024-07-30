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Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе - РИА Новости, 30.07.2024
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05:46 30.07.2024 (обновлено: 09:00 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832359.html
Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе
Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе - РИА Новости, 30.07.2024
Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе
Оппозиции не удастся создать политический кризис в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T05:46
2024-07-30T09:00
в мире
венесуэла
каракас
николас мадуро
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиции не удастся создать политический кризис в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро. Обращаясь к нации, он продемонстрировал фото и видео беспорядков, которые проходят в стране. "Это люди, которые будут управлять Венесуэлой? Так они хотят прийти к власти и занять пост? Чтобы развязать гражданскую войну?" - прокомментировал погромы Мадуро. "Кризисы служат для роста. Они хотят создать политический кризис, они не смогли и не смогут... Акты насилия и фашизма не пройдут. Мы победим", - подчеркнул президент. Мадуро сообщил, что во вторник пройдет совместное заседание государственного совета и совета национальной безопасности, чтобы спланировать проведение большого диалога по пяти темам - экономической, социальной, культурной, духовной и политической. "Приглашена вся Венесуэла. Это суверенный диалог, в него никто не посмеет сунуть свой нос. Хватит. Это страница уже перевернута. Это диалог между венесуэльцами", - подчеркнул Мадуро. В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962832098.html
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Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе
Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе
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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро
Мадуро обратился к нации из-за беспорядков в Каракасе

Мадуро: оппозиция не сможет создать политический кризис в Венесуэле

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Магда Хибелли
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Оппозиции не удастся создать политический кризис в Венесуэле, заявил президент страны Николас Мадуро.
Обращаясь к нации, он продемонстрировал фото и видео беспорядков, которые проходят в стране.
"Это люди, которые будут управлять Венесуэлой? Так они хотят прийти к власти и занять пост? Чтобы развязать гражданскую войну?" - прокомментировал погромы Мадуро.
"Кризисы служат для роста. Они хотят создать политический кризис, они не смогли и не смогут... Акты насилия и фашизма не пройдут. Мы победим", - подчеркнул президент.
Мадуро сообщил, что во вторник пройдет совместное заседание государственного совета и совета национальной безопасности, чтобы спланировать проведение большого диалога по пяти темам - экономической, социальной, культурной, духовной и политической.
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"Приглашена вся Венесуэла. Это суверенный диалог, в него никто не посмеет сунуть свой нос. Хватит. Это страница уже перевернута. Это диалог между венесуэльцами", - подчеркнул Мадуро.
В Венесуэле 28 июля состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. На следующий день в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
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