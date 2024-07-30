Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле во время беспорядков пострадали более 20 военных - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:40 30.07.2024 (обновлено: 09:00 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962828221.html
В Венесуэле во время беспорядков пострадали более 20 военных
В Венесуэле во время беспорядков пострадали более 20 военных - РИА Новости, 30.07.2024
В Венесуэле во время беспорядков пострадали более 20 военных
Свыше 20 военных пострадали во время беспорядков в Венесуэле, у некоторых огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в соцсети РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:40
2024-07-30T09:00
в мире
венесуэла
каракас
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962842125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_015e765db7c0d0b647764738851fb5bf.jpg
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Свыше 20 военных пострадали во время беспорядков в Венесуэле, у некоторых огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в соцсети X."Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Они получают помощь медиков", - написал он."Мы призываем граждан и политические силы страны сохранять спокойствие", - добавил министр.В воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в понедельник в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962823841.html
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе
Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе
2024-07-30T04:40
true
PT2M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962842125_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2d1490b57a0cfad823761ecba4c52320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро
В Венесуэле во время беспорядков пострадали более 20 военных

Минобороны Венесуэлы: во время беспорядков пострадали более 20 военных

Читать ria.ru в
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Свыше 20 военных пострадали во время беспорядков в Венесуэле, у некоторых огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в соцсети X.
"Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Они получают помощь медиков", - написал он.
"Мы призываем граждан и политические силы страны сохранять спокойствие", - добавил министр.
В воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в понедельник в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.
Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Хакеры продолжают атаку на избирательную систему Венесуэлы
03:25
 
В миреВенесуэлаКаракасНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала