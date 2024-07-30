https://ria.ru/20240730/venesuela-1962828221.html

В Венесуэле во время беспорядков пострадали более 20 военных

В Венесуэле во время беспорядков пострадали более 20 военных - РИА Новости, 30.07.2024

В Венесуэле во время беспорядков пострадали более 20 военных

Свыше 20 военных пострадали во время беспорядков в Венесуэле, у некоторых огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в соцсети РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T04:40

2024-07-30T04:40

2024-07-30T09:00

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Свыше 20 военных пострадали во время беспорядков в Венесуэле, у некоторых огнестрельные ранения, сообщил министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в соцсети X."Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Они получают помощь медиков", - написал он."Мы призываем граждан и политические силы страны сохранять спокойствие", - добавил министр.В воскресенье в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. После этого в понедельник в Каракасе начались протесты, происходят столкновения между полицией и манифестантами.Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962823841.html

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Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе Жгли покрышки и бросали зажигательные смеси: протесты оппозиции в Каракасе 2024-07-30T04:40 true PT2M11S

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в мире, венесуэла, каракас, николас мадуро