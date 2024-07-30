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Хакеры продолжают атаку на избирательную систему Венесуэлы - РИА Новости, 30.07.2024
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03:25 30.07.2024 (обновлено: 03:44 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962823841.html
Хакеры продолжают атаку на избирательную систему Венесуэлы
Хакеры продолжают атаку на избирательную систему Венесуэлы - РИА Новости, 30.07.2024
Хакеры продолжают атаку на избирательную систему Венесуэлы
Хакерская атака на избирательную систему страны продолжается, чтобы не допустить передачу 100% данных о голосовании, сообщил глава кампании Николаса Мадуро,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T03:25
2024-07-30T03:44
в мире
венесуэла
николас мадуро
хорхе родригес
выборы президента венесуэлы — 2024
каракас
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Хакерская атака на избирательную систему страны продолжается, чтобы не допустить передачу 100% данных о голосовании, сообщил глава кампании Николаса Мадуро, глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. "Национальный избирательный совет смог передать данные (об итогах голосования), но жёсткая хакерская атака продолжается и не позволяет передать 100%", - сказал он журналистам. По мнению Родригеса, оппозиция готовила эту акцию больше года.Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.
https://ria.ru/20240730/oag-1962823374.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро, хорхе родригес, выборы президента венесуэлы — 2024, каракас
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Хорхе Родригес, Выборы президента Венесуэлы — 2024, Каракас
Хакеры продолжают атаку на избирательную систему Венесуэлы

Штаб Мадуро: хакерская атака на избирательную систему Венесуэлы продолжается

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Хакерская атака на избирательную систему страны продолжается, чтобы не допустить передачу 100% данных о голосовании, сообщил глава кампании Николаса Мадуро, глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.
"Национальный избирательный совет смог передать данные (об итогах голосования), но жёсткая хакерская атака продолжается и не позволяет передать 100%", - сказал он журналистам.
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По мнению Родригеса, оппозиция готовила эту акцию больше года.
Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.
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В миреВенесуэлаНиколас МадуроХорхе РодригесВыборы президента Венесуэлы — 2024Каракас
 
 
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