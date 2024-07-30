https://ria.ru/20240730/venesuela-1962823841.html

Хакеры продолжают атаку на избирательную систему Венесуэлы

Хакеры продолжают атаку на избирательную систему Венесуэлы - РИА Новости, 30.07.2024

Хакеры продолжают атаку на избирательную систему Венесуэлы

Хакерская атака на избирательную систему страны продолжается, чтобы не допустить передачу 100% данных о голосовании, сообщил глава кампании Николаса Мадуро,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T03:25

2024-07-30T03:25

2024-07-30T03:44

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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Хакерская атака на избирательную систему страны продолжается, чтобы не допустить передачу 100% данных о голосовании, сообщил глава кампании Николаса Мадуро, глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. "Национальный избирательный совет смог передать данные (об итогах голосования), но жёсткая хакерская атака продолжается и не позволяет передать 100%", - сказал он журналистам. По мнению Родригеса, оппозиция готовила эту акцию больше года.Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы, победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.В понедельник вечером в Венесуэле начались протесты, в Каракасе происходят столкновения между полицией и манифестантами.

https://ria.ru/20240730/oag-1962823374.html

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в мире, венесуэла, николас мадуро, хорхе родригес, выборы президента венесуэлы — 2024, каракас