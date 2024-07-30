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В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими - РИА Новости, 30.07.2024
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01:10 30.07.2024 (обновлено: 08:58 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962817118.html
В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими
В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими - РИА Новости, 30.07.2024
В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими
Столкновения между полицией и протестующими происходят в историческом центре Каракаса, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты, передает... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T01:10
2024-07-30T08:58
в мире
венесуэла
каракас
латинская америка
николас мадуро
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КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Столкновения между полицией и протестующими происходят в историческом центре Каракаса, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты, передает корреспондент РИА Новости.Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро, будущий президентский срок станет для него третьим подряд. Оппозиция не признала результаты голосования.В центральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооруженных палками, некоторые применяют против полиции бутылки с зажигательной смесью. У большинства лица закрыты платками и банданами. Протестующие разбрасывают и жгут строительный мусор посреди проезжей части.На отдельных улицах полиция применяет слезоточивый газ для разгона манифестантов. Рядом с президентским дворцом дежурит бронетехника, ведущий к нему проспект перекрыт кордонами. Также усилена охрана здания Национальной ассамблеи и избирательной комиссии. К ЦИК не пускают даже аккредитованных там журналистов.Повсюду слышен стук кастрюль - это распространенная в Латинской Америке форма выражения протеста.Позднее в месте сбора протестующих в центре Каракаса прозвучало несколько выстрелов.Посольство России порекомендовало находящимся в Венесуэле россиянам не выходить на улицу и соблюдать меры безопасности. Дипмиссия не располагает данными об инцидентах с участием граждан России, сотрудники посольства находятся в безопасности.Ранее Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Позднее Каракас объявил об отзыве своих дипломатов из стран, не признавших результаты выборов.
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962823841.html
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Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе
Выстрелы и кордоны полиции: усиление мер безопасности на фоне беспорядков в Каракасе
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в мире, венесуэла, каракас, латинская америка, николас мадуро
В мире, Венесуэла, Каракас, Латинская Америка, Николас Мадуро
В Каракасе начались столкновения между полицией и протестующими

В центре Каракаса происходят столкновения между полицией и протестующими

Читать ria.ru в
КАРАКАС, 30 июл - РИА Новости. Столкновения между полицией и протестующими происходят в историческом центре Каракаса, подъезды к президентскому дворцу Мирафлорес перекрыты, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне в Венесуэле состоялись президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро, будущий президентский срок станет для него третьим подряд. Оппозиция не признала результаты голосования.
В центральных районах Каракаса находятся сотни людей, вооруженных палками, некоторые применяют против полиции бутылки с зажигательной смесью. У большинства лица закрыты платками и банданами. Протестующие разбрасывают и жгут строительный мусор посреди проезжей части.
На отдельных улицах полиция применяет слезоточивый газ для разгона манифестантов. Рядом с президентским дворцом дежурит бронетехника, ведущий к нему проспект перекрыт кордонами. Также усилена охрана здания Национальной ассамблеи и избирательной комиссии. К ЦИК не пускают даже аккредитованных там журналистов.
Повсюду слышен стук кастрюль - это распространенная в Латинской Америке форма выражения протеста.
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Позднее в месте сбора протестующих в центре Каракаса прозвучало несколько выстрелов.
Посольство России порекомендовало находящимся в Венесуэле россиянам не выходить на улицу и соблюдать меры безопасности. Дипмиссия не располагает данными об инцидентах с участием граждан России, сотрудники посольства находятся в безопасности.
Ранее Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Позднее Каракас объявил об отзыве своих дипломатов из стран, не признавших результаты выборов.
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В миреВенесуэлаКаракасЛатинская АмерикаНиколас Мадуро
 
 
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