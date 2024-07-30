https://ria.ru/20240730/venesuela-1962813218.html
Венесуэла отозвала дипломатов из нескольких стран Латинской Америки
Венесуэла отозвала дипломатов из нескольких стран Латинской Америки - РИА Новости, 30.07.2024
Венесуэла отозвала дипломатов из нескольких стран Латинской Америки
Венесуэла отзывает своих дипломатов из целого ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, сообщило правительство. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T00:01
2024-07-30T00:01
2024-07-30T09:12
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Венесуэла отзывает своих дипломатов из целого ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, сообщило правительство."Венесуэла выражает твердое осуждение действий и заявлений, носящих характер вмешательства, со стороны группы правительств правого толка, подчиняющихся Вашингтону... пытающихся возродить несостоявшуюся "Группу Лимы" и стремящихся не признавать итоги выборов 28 июля 2024 года", — говорится в сообщении."Правительство Венесуэлы на фоне этих событий, которые направлены против национального суверенитета, решило отозвать своих дипломатов из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая и в то же время потребовать от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с венесуэльской территории", — отметило правительство.Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро, набравший 51 процент голосов по итогам подсчета 80 процентов протоколов. Мадуро возглавляет Боливарианскую Республику с 2013 года, будущий президентский срок станет для него третьим подряд. Инаугурация пройдет 10 января 2025-го.В тот же день Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. При этом президент Аргентины Хавьер Милей объявил, что не признает победу Мадуро еще до объявления первых результатов голосования.Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Власти отметили, что люди голосовали свободно и законно.
https://ria.ru/20240729/sanktsii-1962789241.html
https://ria.ru/20240729/maduro-1962706238.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венесуэла, латинская америка, аргентина, группа лимы
В мире, Венесуэла, Латинская Америка, Аргентина, Группа Лимы
Венесуэла отозвала дипломатов из нескольких стран Латинской Америки
Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран Латинской Америки
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 июл - РИА Новости. Венесуэла отзывает своих дипломатов из целого ряда латиноамериканских стран, не признавших итоги выборов президента, сообщило правительство.
"Венесуэла выражает твердое осуждение действий и заявлений, носящих характер вмешательства, со стороны группы правительств правого толка, подчиняющихся Вашингтону... пытающихся возродить несостоявшуюся "Группу Лимы" и стремящихся не признавать итоги выборов 28 июля 2024 года", — говорится в сообщении.
"Правительство Венесуэлы на фоне этих событий, которые направлены против национального суверенитета, решило отозвать своих дипломатов из Аргентины, Чили, Перу, Коста-Рики, Панамы, Доминиканы и Уругвая и в то же время потребовать от этих правительств незамедлительно отозвать своих представителей с венесуэльской территории", — отметило правительство.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. Победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро, набравший 51 процент голосов по итогам подсчета 80 процентов протоколов. Мадуро возглавляет Боливарианскую Республику с 2013 года, будущий президентский срок станет для него третьим подряд. Инаугурация пройдет 10 января 2025-го.
В тот же день Аргентина, Коста-Рика
, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай
выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. При этом президент Аргентины Хавьер Милей
объявил, что не признает победу Мадуро еще до объявления первых результатов голосования.
Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Власти отметили, что люди голосовали свободно и законно.