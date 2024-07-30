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В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян - РИА Новости, 30.07.2024
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10:32 30.07.2024 (обновлено: 12:30 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html
В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян
В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян - РИА Новости, 30.07.2024
В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян
Председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров стран ЕС принять меры против Венгрии из-за... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T10:32
2024-07-30T12:30
в мире
венгрия
россия
москва
виктор орбан
манфред вебер
шарль мишель
евросоюз
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров стран ЕС принять меры против Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз россиянам, пишет газета Financial Times со ссылкой на письма политика главе Евросовета Шарлю Мишелю. "(Новые правила въезда. — Прим. ред.) могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности. &lt;...&gt; (Необходимо. — Прим. ред.) принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена", — приводит издание отрывки из документа. По данным газеты, Венгрия в июле опубликовала информацию об упрощении выдачи определенных видов виз для граждан восьми стран, в том числе России и Белоруссии. Будапешт, предположительно, ввел такие меры потому, что многие приезжие могут работать на строительстве новых блоков АЭС. Вебер призвал Мишеля обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Заявление Вебера вышло на фоне осуждаемого со стороны европейских лидеров визита венгерского премьера Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года, проект указа о национальной карте публиковался и весной, задолго до поездок Орбана.Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля — Россию, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Эти визиты он назвал этапами своей мирной миссии. Затем венгерский премьер отправился в Пекин, а оттуда — в Вашингтон, на саммит НАТО, после которого встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его окончание. Позже он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, а также опубликовал отчет о поездках из десяти пунктов, который представил главе Евросовета Шарлю Мишелю.При этом венгерский премьер столкнулся с критикой со стороны Запада. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан в ответ указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html
https://ria.ru/20240712/orban-1959225053.html
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в мире, венгрия, россия, москва, виктор орбан, манфред вебер, шарль мишель, евросоюз, евросовет, европарламент
В мире, Венгрия, Россия, Москва, Виктор Орбан, Манфред Вебер, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Европарламент
В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян

Вебер призвал ЕС принять меры из-за упрощения выдачи виз россиянам

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров стран ЕС принять меры против Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз россиянам, пишет газета Financial Times со ссылкой на письма политика главе Евросовета Шарлю Мишелю.
"(Новые правила въезда. — Прим. ред.) могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности. <...> (Необходимо. — Прим. ред.) принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена", — приводит издание отрывки из документа.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
СМИ: депутаты ЕП требуют лишить Венгрию права голоса
16 июля, 11:28
По данным газеты, Венгрия в июле опубликовала информацию об упрощении выдачи определенных видов виз для граждан восьми стран, в том числе России и Белоруссии. Будапешт, предположительно, ввел такие меры потому, что многие приезжие могут работать на строительстве новых блоков АЭС.
Вебер призвал Мишеля обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Заявление Вебера вышло на фоне осуждаемого со стороны европейских лидеров визита венгерского премьера Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года, проект указа о национальной карте публиковался и весной, задолго до поездок Орбана.
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля — Россию, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Эти визиты он назвал этапами своей мирной миссии. Затем венгерский премьер отправился в Пекин, а оттуда — в Вашингтон, на саммит НАТО, после которого встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Орбана не пригласили на первую пленарную сессию Европарламента
12 июля, 13:31
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его окончание. Позже он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, а также опубликовал отчет о поездках из десяти пунктов, который представил главе Евросовета Шарлю Мишелю.
При этом венгерский премьер столкнулся с критикой со стороны Запада. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан в ответ указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве. 5 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В ЕС сочли поездку Орбана в Москву нарушением договоров союза, пишут СМИ
11 июля, 08:49
 
В миреВенгрияРоссияМоскваВиктор ОрбанМанфред ВеберШарль МишельЕвросоюзЕвросоветЕвропарламент
 
 
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