https://ria.ru/20240730/veber-1962863198.html

В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян

В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян - РИА Новости, 30.07.2024

В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян

Председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров стран ЕС принять меры против Венгрии из-за... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T10:32

2024-07-30T10:32

2024-07-30T12:30

в мире

венгрия

россия

москва

виктор орбан

манфред вебер

шарль мишель

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров стран ЕС принять меры против Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз россиянам, пишет газета Financial Times со ссылкой на письма политика главе Евросовета Шарлю Мишелю. "(Новые правила въезда. — Прим. ред.) могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности. <...> (Необходимо. — Прим. ред.) принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена", — приводит издание отрывки из документа. По данным газеты, Венгрия в июле опубликовала информацию об упрощении выдачи определенных видов виз для граждан восьми стран, в том числе России и Белоруссии. Будапешт, предположительно, ввел такие меры потому, что многие приезжие могут работать на строительстве новых блоков АЭС. Вебер призвал Мишеля обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре. Заявление Вебера вышло на фоне осуждаемого со стороны европейских лидеров визита венгерского премьера Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин. В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года, проект указа о национальной карте публиковался и весной, задолго до поездок Орбана.Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля — Россию, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Эти визиты он назвал этапами своей мирной миссии. Затем венгерский премьер отправился в Пекин, а оттуда — в Вашингтон, на саммит НАТО, после которого встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его окончание. Позже он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, а также опубликовал отчет о поездках из десяти пунктов, который представил главе Евросовета Шарлю Мишелю.При этом венгерский премьер столкнулся с критикой со стороны Запада. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан в ответ указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.

https://ria.ru/20240716/orban-1959961262.html

https://ria.ru/20240712/orban-1959225053.html

https://ria.ru/20240711/orban-1958888068.html

венгрия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, россия, москва, виктор орбан, манфред вебер, шарль мишель, евросоюз, евросовет, европарламент