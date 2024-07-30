В ЕС призвали принять меры против Венгрии из-за упрощения въезда россиян
Вебер призвал ЕС принять меры из-за упрощения выдачи виз россиянам
© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Председатель крупнейшей фракции Европарламента Европейской народной партии Манфред Вебер призвал лидеров стран ЕС принять меры против Венгрии из-за предполагаемого упрощения выдачи виз россиянам, пишет газета Financial Times со ссылкой на письма политика главе Евросовета Шарлю Мишелю.
"(Новые правила въезда. — Прим. ред.) могут создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому числу россиян въезжать в Венгрию с минимальным контролем, представляя риск национальной безопасности. <...> (Необходимо. — Прим. ред.) принять самые строгие меры, чтобы немедленно защитить целостность зоны Шенгена", — приводит издание отрывки из документа.
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По данным газеты, Венгрия в июле опубликовала информацию об упрощении выдачи определенных видов виз для граждан восьми стран, в том числе России и Белоруссии. Будапешт, предположительно, ввел такие меры потому, что многие приезжие могут работать на строительстве новых блоков АЭС.
Вебер призвал Мишеля обсудить действия Венгрии в вопросе выдачи виз россиянам на следующем саммите европейских лидеров в октябре.
Заявление Вебера вышло на фоне осуждаемого со стороны европейских лидеров визита венгерского премьера Виктора Орбана в Киев, Москву и Пекин.
В официальном вестнике венгерского правительства 9 июля опубликовали перечень стран, граждане которых имеют право претендовать на национальную карту — двухлетнюю рабочую визу. Помимо России и Белоруссии, в списке Украина, Сербия, Молдавия, Босния и Герцеговина, Черногория и Северная Македония. Введение национальной карты стало одним из следствий изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившего в силу с 1 января 2024 года, проект указа о национальной карте публиковался и весной, задолго до поездок Орбана.
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Украину, а 5 июля — Россию, где он провел переговоры с Владимиром Путиным. Эти визиты он назвал этапами своей мирной миссии. Затем венгерский премьер отправился в Пекин, а оттуда — в Вашингтон, на саммит НАТО, после которого встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.
После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, КНР и Евросоюз имеют решающее влияние на его окончание. Позже он передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках, а также опубликовал отчет о поездках из десяти пунктов, который представил главе Евросовета Шарлю Мишелю.
При этом венгерский премьер столкнулся с критикой со стороны Запада. Так, глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что Орбан не представляет ЕС на внешней арене и не имеет европейского мандата на визит в Россию, несмотря на то, что его страна на полгода стала председателем в Совете ЕС. Орбан в ответ указал, что из-за "бреда брюссельских бюрократов" усилия по установлению мира на Украине не приносят результатов.