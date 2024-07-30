https://ria.ru/20240730/vagner-1963047392.html

"Вагнер" в Мали столкнулся со спецназом НАТО, считает малийский политолог

"Вагнер" в Мали столкнулся со спецназом НАТО, считает малийский политолог - РИА Новости, 30.07.2024

"Вагнер" в Мали столкнулся со спецназом НАТО, считает малийский политолог

Понесшая потери в Мали группа "Вагнер" столкнулась в ходе боевых действий со спецназом стран НАТО, заявил РИА Новости малийский эксперт-политолог Адама Диабатэ. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:44

2024-07-30T23:44

2024-07-30T23:53

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НИАМЕЙ, 30 июл - РИА Новости. Понесшая потери в Мали группа "Вагнер" столкнулась в ходе боевых действий со спецназом стран НАТО, заявил РИА Новости малийский эксперт-политолог Адама Диабатэ. Ранее группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали в районе города Тинзаутин и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. "Позавчера и еще до этого мы на самом деле сталкивались со спецназом НАТО. И это то, чего следовало ожидать с учетом сложных механизмов геополитики и ситуации, в которую загнал себя Запад", - заявил политолог. По мнению эксперта, те, кто говорит, что речь идет о туарегских повстанцах, заблуждаются. "Фактически мы столкнулись со спецназом, потому что их действия были спланированы посекундно, так же как и тактика, логистика, система эвакуации, штурмовые группы. Всё было так, как на Западе. Так что это был именно западный спецназ под прикрытием", - заявил эксперт. Ранее во вторник сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.

https://ria.ru/20240729/vagner-1962611889.html

https://ria.ru/20240406/kadyrov-1938159002.html

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мавритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мали, мавритания, россия, мария захарова, нато