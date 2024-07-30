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Уровень воды после ЧП на Беломорско-Балтийском канале снизился - РИА Новости, 30.07.2024
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22:40 30.07.2024
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Уровень воды после ЧП на Беломорско-Балтийском канале снизился
Уровень воды после ЧП на Беломорско-Балтийском канале снизился - РИА Новости, 30.07.2024
Уровень воды после ЧП на Беломорско-Балтийском канале снизился
Уровень воды после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Республике Карелия, где накануне размыло временную перемычку между шлюзами, во вторник в течение... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:40
2024-07-30T22:40
происшествия
республика карелия
артур парфенчиков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чп на беломорканале
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Уровень воды после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Республике Карелия, где накануне размыло временную перемычку между шлюзами, во вторник в течение дня снизился еще на полметра, сообщил глава региона Артур Парфенчиков. "Уровень воды продолжает снижаться. За день вода ушла еще на полметра, скорость потока значительно уменьшилась. Угрозы затопления нет. На месте сотрудники МЧС и наши волонтеры продолжают разбор завалов и расчистку территорий", - написал он в своем Telegram-канале. Парфенчиков отметил также, что трое пострадавших после аварии на Беломорканале остаются в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В ходе поисков трех человек, пропавших после аварии, обнаружены тела мужчины и женщины. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на 1246-1255 километрах ББК и транзит через канал.
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происшествия, республика карелия, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале
Происшествия, Республика Карелия, Артур Парфенчиков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ЧП на Беломорканале
Уровень воды после ЧП на Беломорско-Балтийском канале снизился

Глава Карелии Парфенчиков: уровень воды после ЧП на ББК снизился еще на полметра

© МЧС Республики Карелия | Перейти в медиабанкВ Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу
В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© МЧС Республики Карелия
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В Карелии на Беломорско-Балтийском канале прорвало дамбу. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Уровень воды после ЧП на Беломорско-Балтийском канале (ББК) в Республике Карелия, где накануне размыло временную перемычку между шлюзами, во вторник в течение дня снизился еще на полметра, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
«
"Уровень воды продолжает снижаться. За день вода ушла еще на полметра, скорость потока значительно уменьшилась. Угрозы затопления нет. На месте сотрудники МЧС и наши волонтеры продолжают разбор завалов и расчистку территорий", - написал он в своем Telegram-канале.
Парфенчиков отметил также, что трое пострадавших после аварии на Беломорканале остаются в больнице, их состояние медики оценивают как удовлетворительное.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. В ходе поисков трех человек, пропавших после аварии, обнаружены тела мужчины и женщины. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на 1246-1255 километрах ББК и транзит через канал.
Силы МЧС России проводят поисково-спасательные работы на месте размыва временной дамбы в Карелии. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
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ПроисшествияРеспублика КарелияАртур ПарфенчиковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧП на Беломорканале
 
 
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