https://ria.ru/20240730/uroven-1963040309.html

Уровень реки Урал в Орске поднялся выше неблагоприятной отметки

Уровень реки Урал в Орске поднялся выше неблагоприятной отметки - РИА Новости, 30.07.2024

Уровень реки Урал в Орске поднялся выше неблагоприятной отметки

Уровень реки Урал в Орске превысил неблагоприятную отметку из-за увеличения сброса воды в Ириклинском водохранилище, сообщил врио мэра города Артем Воробьев. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T22:36

2024-07-30T22:36

2024-07-30T23:00

происшествия

жкх

орск

урал

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 30 июл — РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске превысил неблагоприятную отметку из-за увеличения сброса воды в Ириклинском водохранилище, сообщил врио мэра города Артем Воробьев. "Это вызвано дождями на верховьях Урала и наполнением рек, впадающих в водохранилище. В Орске уровень Урала к вечеру составляет 381 сантиметр. Небольшой прирост, несколько сантиметров. Но мы понимаем, последствия сброса будут ощущаться в Орске", — написал он в Telegram-канале. По словам Воробьева, сброс воды в водохранилище завтра достигнет 290 кубометров в секунду. Врио мэра добавил, что специалисты проинспектировали все траншеи на дамбе, включая те, на которых продолжаются работы в районе поселка Лесоторговый. Он также призвал жителей беречь себя и не доверять информационным вбросам.В правительстве Оренбургской области сообщили, что ситуация находится на контроле местных властей, а также МЧС. Осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. На особом контроле остается гидрологическая обстановка в восточной части региона."В Орске по поручению губернатора проведена отсыпка поврежденных в ходе паводка участков дамбы. На данный момент принимаются все необходимые меры по недопущению подтопления жилых массивов. Ведется круглосуточное патрулирование", — говорится в заявлении. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что утверждения о якобы объявленной в Орске эвакуации, распространяемые в соцсетях, не соответствуют действительности. Там добавили, что должностные лица в превентивных целях раздают жителям памятки о действиях в случае подтопления. "При этом угрозы подтопления жилых домов на территории Орска в настоящий момент нет", — пояснили в пресс-службе. В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744560.html

https://ria.ru/20240415/ural-1940263270.html

https://ria.ru/20240408/orenburg-1938555729.html

орск

урал

оренбургская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, орск, урал, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)