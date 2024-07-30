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Уровень реки Урал в Орске поднялся выше неблагоприятной отметки - РИА Новости, 30.07.2024
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22:36 30.07.2024 (обновлено: 23:00 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/uroven-1963040309.html
Уровень реки Урал в Орске поднялся выше неблагоприятной отметки
Уровень реки Урал в Орске поднялся выше неблагоприятной отметки - РИА Новости, 30.07.2024
Уровень реки Урал в Орске поднялся выше неблагоприятной отметки
Уровень реки Урал в Орске превысил неблагоприятную отметку из-за увеличения сброса воды в Ириклинском водохранилище, сообщил врио мэра города Артем Воробьев. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T22:36
2024-07-30T23:00
происшествия
жкх
орск
урал
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 30 июл — РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске превысил неблагоприятную отметку из-за увеличения сброса воды в Ириклинском водохранилище, сообщил врио мэра города Артем Воробьев. "Это вызвано дождями на верховьях Урала и наполнением рек, впадающих в водохранилище. В Орске уровень Урала к вечеру составляет 381 сантиметр. Небольшой прирост, несколько сантиметров. Но мы понимаем, последствия сброса будут ощущаться в Орске", — написал он в Telegram-канале. По словам Воробьева, сброс воды в водохранилище завтра достигнет 290 кубометров в секунду. Врио мэра добавил, что специалисты проинспектировали все траншеи на дамбе, включая те, на которых продолжаются работы в районе поселка Лесоторговый. Он также призвал жителей беречь себя и не доверять информационным вбросам.В правительстве Оренбургской области сообщили, что ситуация находится на контроле местных властей, а также МЧС. Осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. На особом контроле остается гидрологическая обстановка в восточной части региона."В Орске по поручению губернатора проведена отсыпка поврежденных в ходе паводка участков дамбы. На данный момент принимаются все необходимые меры по недопущению подтопления жилых массивов. Ведется круглосуточное патрулирование", — говорится в заявлении. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что утверждения о якобы объявленной в Орске эвакуации, распространяемые в соцсетях, не соответствуют действительности. Там добавили, что должностные лица в превентивных целях раздают жителям памятки о действиях в случае подтопления. "При этом угрозы подтопления жилых домов на территории Орска в настоящий момент нет", — пояснили в пресс-службе. В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20240413/orenburg-1939744560.html
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происшествия, жкх, орск, урал, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Орск, Урал, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень реки Урал в Орске поднялся выше неблагоприятной отметки

Уровень реки Урал в Орске поднялся на 21 сантиметр выше неблагоприятной отметки

© iStock.com / Maxim ShmakovРека Урал
Река Урал - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© iStock.com / Maxim Shmakov
Река Урал. Архивное фото
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УФА, 30 июл — РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске превысил неблагоприятную отметку из-за увеличения сброса воды в Ириклинском водохранилище, сообщил врио мэра города Артем Воробьев.
«
"Это вызвано дождями на верховьях Урала и наполнением рек, впадающих в водохранилище. В Орске уровень Урала к вечеру составляет 381 сантиметр. Небольшой прирост, несколько сантиметров. Но мы понимаем, последствия сброса будут ощущаться в Орске", — написал он в Telegram-канале.
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Неблагоприятным в районе Орска считается уровень реки от 360 сантиметров. Таким образом, уровень воды стал выше неблагоприятного на 21 сантиметр.

По словам Воробьева, сброс воды в водохранилище завтра достигнет 290 кубометров в секунду.
Врио мэра добавил, что специалисты проинспектировали все траншеи на дамбе, включая те, на которых продолжаются работы в районе поселка Лесоторговый. Он также призвал жителей беречь себя и не доверять информационным вбросам.
В правительстве Оренбургской области сообщили, что ситуация находится на контроле местных властей, а также МЧС. Осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. На особом контроле остается гидрологическая обстановка в восточной части региона.
«
"В Орске по поручению губернатора проведена отсыпка поврежденных в ходе паводка участков дамбы. На данный момент принимаются все необходимые меры по недопущению подтопления жилых массивов. Ведется круглосуточное патрулирование", — говорится в заявлении.
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В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что утверждения о якобы объявленной в Орске эвакуации, распространяемые в соцсетях, не соответствуют действительности. Там добавили, что должностные лица в превентивных целях раздают жителям памятки о действиях в случае подтопления.
«
"При этом угрозы подтопления жилых домов на территории Орска в настоящий момент нет", — пояснили в пресс-службе.
В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.
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ПроисшествияЖКХОрскУралОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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