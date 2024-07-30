Уровень реки Урал в Орске поднялся выше неблагоприятной отметки
Уровень реки Урал в Орске поднялся на 21 сантиметр выше неблагоприятной отметки
© iStock.com / Maxim ShmakovРека Урал
© iStock.com / Maxim Shmakov
Река Урал. Архивное фото
УФА, 30 июл — РИА Новости. Уровень реки Урал в Орске превысил неблагоприятную отметку из-за увеличения сброса воды в Ириклинском водохранилище, сообщил врио мэра города Артем Воробьев.
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"Это вызвано дождями на верховьях Урала и наполнением рек, впадающих в водохранилище. В Орске уровень Урала к вечеру составляет 381 сантиметр. Небольшой прирост, несколько сантиметров. Но мы понимаем, последствия сброса будут ощущаться в Орске", — написал он в Telegram-канале.
Неблагоприятным в районе Орска считается уровень реки от 360 сантиметров. Таким образом, уровень воды стал выше неблагоприятного на 21 сантиметр.
По словам Воробьева, сброс воды в водохранилище завтра достигнет 290 кубометров в секунду.
Врио мэра добавил, что специалисты проинспектировали все траншеи на дамбе, включая те, на которых продолжаются работы в районе поселка Лесоторговый. Он также призвал жителей беречь себя и не доверять информационным вбросам.
В правительстве Оренбургской области сообщили, что ситуация находится на контроле местных властей, а также МЧС. Осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. На особом контроле остается гидрологическая обстановка в восточной части региона.
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"В Орске по поручению губернатора проведена отсыпка поврежденных в ходе паводка участков дамбы. На данный момент принимаются все необходимые меры по недопущению подтопления жилых массивов. Ведется круглосуточное патрулирование", — говорится в заявлении.
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В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что утверждения о якобы объявленной в Орске эвакуации, распространяемые в соцсетях, не соответствуют действительности. Там добавили, что должностные лица в превентивных целях раздают жителям памятки о действиях в случае подтопления.
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"При этом угрозы подтопления жилых домов на территории Орска в настоящий момент нет", — пояснили в пресс-службе.
В апреле произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. Началась массовая эвакуация жителей нескольких поселков. МЧС оценивало ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную, в регионе действовал режим ЧС федерального уровня.