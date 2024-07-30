https://ria.ru/20240730/uroven-1962880408.html

Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала снизился

Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала снизился - РИА Новости, 30.07.2024

Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала снизился

Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, где в понедельник произошел прорыв временной дамбы, снизился по данным на 8 утра вторника более чем на РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T12:09

2024-07-30T12:09

2024-07-30T12:09

происшествия

жкх

артур парфенчиков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на беломорканале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962662762_4:0:1096:614_1920x0_80_0_0_37e852d020653f0fba622715a1222fd6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Уровень воды между шлюзами Беломорско-Балтийского канала, где в понедельник произошел прорыв временной дамбы, снизился по данным на 8 утра вторника более чем на 4 метра, угрозы затопления нет, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале. "По данным на 8 утра он снизился более чем на 4 метра и составил 72,39 метра в Балтийской системе высот. Угрозы затопления нет. Тем не менее, наши службы находятся в режиме повышенной готовности и работают на месте аварии", - написал он. Глава Карелии добавил, что во вторник к работе приступили волонтеры, которые помогут провести уборку территории поселка Шавань. "Сегодня к работе приступили волонтеры, которых мы обеспечили горячим питание и техникой. Совместно с сотрудниками МЧС они расчистят территорию от мусора в поселке Шавань. Помогаем расчистить дороги и дворы жителей", - написал Парфенчиков. Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала, установленной на время реконструкции сооружения. По последним данным, пострадали 10 человек, в том числе семеро спасены, ведутся поиски троих. Глава Сегежского муниципального округа Марина Гусева сообщила, что в округе введен режим ЧС.

https://ria.ru/20240729/kareliya-1962714519.html

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происшествия, жкх, артур парфенчиков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на беломорканале