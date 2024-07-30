https://ria.ru/20240730/uran-1963045541.html

Вождь навахо пообещал помешать перевозке урана по территории племени

Вождь навахо пообещал помешать перевозке урана по территории племени - РИА Новости, 30.07.2024

Вождь навахо пообещал помешать перевозке урана по территории племени

Президент племени Навахо Буу Ныгрен заявил, что привлек полицию, чтобы помешать перевозке урана по индейским территориям в Аризоне. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:28

2024-07-30T23:28

2024-07-30T23:51

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Президент племени Навахо Буу Ныгрен заявил, что привлек полицию, чтобы помешать перевозке урана по индейским территориям в Аризоне. "Я разместил полицию Навахо, чтобы остановить незаконную перевозку урана через резервацию", - говорится в распространенном заявлении Ныгрена. По его словам, полиция племени должна сопроводить перевозящий уран транспорт из резервации Уиндоу Рок в Аризоне. Он подчеркнул, что отсутствие уведомления о перевозке урана поставило под угрозу индейцев и нарушило их суверенитет. Ныгрен пообещал защищать племя от воздействия вредного вещества. Ранее исполнительный директор представительства в Вашингтоне резервации Навахо-Нейшен Джастин Ахастин заявил РИА Новости, что крупнейшее в США племя работает над проектом регулирования транспортировки урановой руды через земли коренных индейцев. Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей навахо приближается к 400 тысячам. В мае индейцы навахо выступили против планов увеличить производство урана на заселяемых территориях и его перевозку с целью замещения российских поставок из-за запрета на импорт металла из РФ. Ранее американские СМИ сообщали о планах американских производителей урана начать транспортировку урановой руды по дорогам общего пользования из шахты в штате Аризона вблизи Гранд-Каньона в перерабатывающее предприятие на юге штата Юта через земли, где проживают индейцы навахо, а также об уже начавшейся добыче в самой Юте спустя почти 10 лет после остановки. Президент США Джо Байден в мае подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве, подчеркнули в корпорации.

https://ria.ru/20240519/uran-1946967468.html

https://ria.ru/20221104/ssha-1829170489.html

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