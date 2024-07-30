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"Их просто заставляют". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024
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18:17 30.07.2024 (обновлено: 18:30 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962992566.html
"Их просто заставляют". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО
"Их просто заставляют". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024
"Их просто заставляют". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО
Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае, заявил американский военный эксперт Марк Слебода в интервью... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:17
2024-07-30T18:30
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае, заявил американский военный эксперт Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс."Войска киевского режима &lt;…&gt; не хотят воевать, они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт. Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают. Это происходило уже несколько раз за последние недели", — рассказал аналитик.По его словам, украинское руководство опасается того, что несколько одновременных наступательных операций нанесут удар по обороноспособности ВСУ и обрушат фронт.Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.
https://ria.ru/20240730/front-1962977299.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Их просто заставляют". В США раскрыли, что случилось в зоне СВО

Эксперт Слебода: военные ВСУ ищут возможности сдаться россиянам или сбежать

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам при любом удобном случае, заявил американский военный эксперт Марк Слебода в интервью журналистке Рейчел Блевинс.
"Войска киевского режима <…> не хотят воевать, они не прошли никакого обучения, их просто заставляют идти на фронт. Как только у них появляется возможность, они сдаются, бегут с позиций или отступают. Это происходило уже несколько раз за последние недели", — рассказал аналитик.
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По его словам, украинское руководство опасается того, что несколько одновременных наступательных операций нанесут удар по обороноспособности ВСУ и обрушат фронт.
Киевский режим столкнулся с серьезными проблемами при пополнении армии новобранцами. ВСУ испытывают дефицит людских ресурсов из-за больших потерь и нежелания граждан служить. Люди сопротивляются военкомам на улицах, часто доходит до столкновений и драк.
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