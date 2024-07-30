"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Соскин: поставки оружия Украине лишь усугубят ситуацию для ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина потерпит поражение в спецоперации, а надежды Владимира Зеленского на поставки западных вооружений окажутся напрасными, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Крушение очень близко. Может, у Зеленского есть какой-то тайный план, но мы наблюдаем за его властью уже больше пяти лет, и никаких успехов у него не было. Только одни поражения и провалы", — заявил он.
По его словам, если ВСУ начнут использовать обещанную Западом военную технику, то это приведет только к большему давлению со стороны российских сил.
"Зеленский рассчитывает, что сейчас пришлют самолеты и ракеты, а он сможет нанести удар (по России – прим. ред.) <…> Но тогда Путин так ударит, что мало не покажется. Ну и главное, что военный блок с Сырским и Умеровым некомпетентен, и они ничего не смогут сделать", — считает украинский эксперт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.