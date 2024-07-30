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"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962942405.html
"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024
"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Украина потерпит поражение в спецоперации, а надежды Владимира Зеленского на поставки западных вооружений окажутся напрасными, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:17
2024-07-30T15:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
олег соскин
леонид кучма
нато
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина потерпит поражение в спецоперации, а надежды Владимира Зеленского на поставки западных вооружений окажутся напрасными, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Крушение очень близко. Может, у Зеленского есть какой-то тайный план, но мы наблюдаем за его властью уже больше пяти лет, и никаких успехов у него не было. Только одни поражения и провалы", — заявил он.По его словам, если ВСУ начнут использовать обещанную Западом военную технику, то это приведет только к большему давлению со стороны российских сил."Зеленский рассчитывает, что сейчас пришлют самолеты и ракеты, а он сможет нанести удар (по России – прим. ред.) &lt;…&gt; Но тогда Путин так ударит, что мало не покажется. Ну и главное, что военный блок с Сырским и Умеровым некомпетентен, и они ничего не смогут сделать", — считает украинский эксперт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962925774.html
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в мире, украина, россия, киев, олег соскин, леонид кучма, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО

Соскин: поставки оружия Украине лишь усугубят ситуацию для ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина потерпит поражение в спецоперации, а надежды Владимира Зеленского на поставки западных вооружений окажутся напрасными, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
"Крушение очень близко. Может, у Зеленского есть какой-то тайный план, но мы наблюдаем за его властью уже больше пяти лет, и никаких успехов у него не было. Только одни поражения и провалы", — заявил он.
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По его словам, если ВСУ начнут использовать обещанную Западом военную технику, то это приведет только к большему давлению со стороны российских сил.
"Зеленский рассчитывает, что сейчас пришлют самолеты и ракеты, а он сможет нанести удар (по России – прим. ред.) <…> Но тогда Путин так ударит, что мало не покажется. Ну и главное, что военный блок с Сырским и Умеровым некомпетентен, и они ничего не смогут сделать", — считает украинский эксперт.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевОлег СоскинЛеонид КучмаНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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