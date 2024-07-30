https://ria.ru/20240730/ukraina-1962942405.html

"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО

"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2024

"Путин ударит". В Киеве сделали заявление о ситуации в зоне СВО

Украина потерпит поражение в спецоперации, а надежды Владимира Зеленского на поставки западных вооружений окажутся напрасными, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:17

2024-07-30T15:17

2024-07-30T15:17

специальная военная операция на украине

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олег соскин

леонид кучма

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украина потерпит поражение в спецоперации, а надежды Владимира Зеленского на поставки западных вооружений окажутся напрасными, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."Крушение очень близко. Может, у Зеленского есть какой-то тайный план, но мы наблюдаем за его властью уже больше пяти лет, и никаких успехов у него не было. Только одни поражения и провалы", — заявил он.По его словам, если ВСУ начнут использовать обещанную Западом военную технику, то это приведет только к большему давлению со стороны российских сил."Зеленский рассчитывает, что сейчас пришлют самолеты и ракеты, а он сможет нанести удар (по России – прим. ред.) <…> Но тогда Путин так ударит, что мало не покажется. Ну и главное, что военный блок с Сырским и Умеровым некомпетентен, и они ничего не смогут сделать", — считает украинский эксперт.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962925774.html

https://ria.ru/20240730/zelenskij-1962917962.html

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в мире, украина, россия, киев, олег соскин, леонид кучма, нато, вооруженные силы украины