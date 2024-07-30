https://ria.ru/20240730/ukraina-1962925774.html

На Западе утратили веру в возможные военные успехи Киева, пишут СМИ

На Западе утратили веру в возможные военные успехи Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024

На Западе утратили веру в возможные военные успехи Киева, пишут СМИ

Большинство западных дипломатов и военных на фоне успехов российской армии больше не рассчитывают на прорывы ВСУ, в качестве единственного выхода из ситуации... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:12

2024-07-30T14:12

2024-07-30T14:12

специальная военная операция на украине

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

германия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Большинство западных дипломатов и военных на фоне успехов российской армии больше не рассчитывают на прорывы ВСУ, в качестве единственного выхода из ситуации они видят мирные переговоры по достижению прекращения огня, пишет издание Welt со ссылкой на пожелавших остаться анонимными военных НАТО и дипломатов в Брюсселе. "Почти никто в Брюсселе больше не ожидает, чтобы Киев вернул себе утраченные территории", - констатирует газета. Отмечается, что положение Киева хуже, чем это часто представляется в общественном восприятии: по мнению собеседников издания, это лишь вопрос времени, когда российские войска прорвут вторую линию обороны Украины. "Это не обсуждается публично, чтобы не ослабить поддержку со стороны населения на Западе и не демотивировать украинских солдат", - пишет Welt, к такому выводу издание пришло после многочисленных бесед с неназванными представителями Североатлантического альянса и западной дипломатии. По данным газеты, ни один из источников не верит в поставленную Киевом цель по выходу к границам 2014 года. "Большинство собеседников говорят, что Украина не победит", - пишет издание. Самым вероятным исходом им представляется, что в ближайшие 6-9 месяцев возможен переход к мирным переговорам - вне зависимости от того, кто в январе станет президентом США. "Учитывая обстоятельства, я не вижу другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Такая ситуация может растянуться на годы - в то время как снова и снова, вероятно, будут происходить локальные нарушения режима прекращения огня", - цитирует Welt высокопоставленного дипломата. По данным газеты, в Брюсселе исходят из того, что Запад, опасаясь эскалации, и в будущем не будет значительно увеличивать военную поддержку ВСУ до уровня, который позволил бы начать масштабное контрнаступление. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20240729/ukraina-1962721701.html

https://ria.ru/20240727/ukraina-1962315378.html

https://ria.ru/20240726/ssha-1962246883.html

украина

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, нато, вооруженные силы украины, германия, в мире