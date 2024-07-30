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На Западе утратили веру в возможные военные успехи Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962925774.html
На Западе утратили веру в возможные военные успехи Киева, пишут СМИ
На Западе утратили веру в возможные военные успехи Киева, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
На Западе утратили веру в возможные военные успехи Киева, пишут СМИ
Большинство западных дипломатов и военных на фоне успехов российской армии больше не рассчитывают на прорывы ВСУ, в качестве единственного выхода из ситуации... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:12
2024-07-30T14:12
специальная военная операция на украине
украина
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нато
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Большинство западных дипломатов и военных на фоне успехов российской армии больше не рассчитывают на прорывы ВСУ, в качестве единственного выхода из ситуации они видят мирные переговоры по достижению прекращения огня, пишет издание Welt со ссылкой на пожелавших остаться анонимными военных НАТО и дипломатов в Брюсселе. "Почти никто в Брюсселе больше не ожидает, чтобы Киев вернул себе утраченные территории", - констатирует газета. Отмечается, что положение Киева хуже, чем это часто представляется в общественном восприятии: по мнению собеседников издания, это лишь вопрос времени, когда российские войска прорвут вторую линию обороны Украины. "Это не обсуждается публично, чтобы не ослабить поддержку со стороны населения на Западе и не демотивировать украинских солдат", - пишет Welt, к такому выводу издание пришло после многочисленных бесед с неназванными представителями Североатлантического альянса и западной дипломатии. По данным газеты, ни один из источников не верит в поставленную Киевом цель по выходу к границам 2014 года. "Большинство собеседников говорят, что Украина не победит", - пишет издание. Самым вероятным исходом им представляется, что в ближайшие 6-9 месяцев возможен переход к мирным переговорам - вне зависимости от того, кто в январе станет президентом США. "Учитывая обстоятельства, я не вижу другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Такая ситуация может растянуться на годы - в то время как снова и снова, вероятно, будут происходить локальные нарушения режима прекращения огня", - цитирует Welt высокопоставленного дипломата. По данным газеты, в Брюсселе исходят из того, что Запад, опасаясь эскалации, и в будущем не будет значительно увеличивать военную поддержку ВСУ до уровня, который позволил бы начать масштабное контрнаступление. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20240729/ukraina-1962721701.html
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украина, россия, нато, вооруженные силы украины, германия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины, Германия, В мире
На Западе утратили веру в возможные военные успехи Киева, пишут СМИ

Welt: западные дипломаты больше не рассчитывают на прорывы ВСУ на фронте

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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БЕРЛИН, 30 июл - РИА Новости. Большинство западных дипломатов и военных на фоне успехов российской армии больше не рассчитывают на прорывы ВСУ, в качестве единственного выхода из ситуации они видят мирные переговоры по достижению прекращения огня, пишет издание Welt со ссылкой на пожелавших остаться анонимными военных НАТО и дипломатов в Брюсселе.
"Почти никто в Брюсселе больше не ожидает, чтобы Киев вернул себе утраченные территории", - констатирует газета.
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Отмечается, что положение Киева хуже, чем это часто представляется в общественном восприятии: по мнению собеседников издания, это лишь вопрос времени, когда российские войска прорвут вторую линию обороны Украины.
"Это не обсуждается публично, чтобы не ослабить поддержку со стороны населения на Западе и не демотивировать украинских солдат", - пишет Welt, к такому выводу издание пришло после многочисленных бесед с неназванными представителями Североатлантического альянса и западной дипломатии.
По данным газеты, ни один из источников не верит в поставленную Киевом цель по выходу к границам 2014 года. "Большинство собеседников говорят, что Украина не победит", - пишет издание.
Самым вероятным исходом им представляется, что в ближайшие 6-9 месяцев возможен переход к мирным переговорам - вне зависимости от того, кто в январе станет президентом США.
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"Учитывая обстоятельства, я не вижу другого выхода, кроме скорейшего прекращения огня. Такая ситуация может растянуться на годы - в то время как снова и снова, вероятно, будут происходить локальные нарушения режима прекращения огня", - цитирует Welt высокопоставленного дипломата.
По данным газеты, в Брюсселе исходят из того, что Запад, опасаясь эскалации, и в будущем не будет значительно увеличивать военную поддержку ВСУ до уровня, который позволил бы начать масштабное контрнаступление.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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