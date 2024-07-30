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Украина поставила Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти - РИА Новости, 30.07.2024
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14:05 30.07.2024 (обновлено: 14:32 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962922830.html
Украина поставила Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти
Украина поставила Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти - РИА Новости, 30.07.2024
Украина поставила Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти
Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию, если Братислава запустит механизм, предусмотренный договором об ассоциации с ЕС, заявил... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:05
2024-07-30T14:32
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию, если Братислава запустит механизм, предусмотренный договором об ассоциации с ЕС, заявил замминистра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак агентству Reuters. Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве также заявили, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, пока в минэнерго обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной. "Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации (Украины с ЕС – ред.)", - сообщил Андарак агентству.По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", словацкий НПЗ Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского "Лукойла", навредят самой Украине. Он отмечал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится. Фицо уже дважды обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос.
https://ria.ru/20240729/neft-1962800808.html
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украина, словакия, лукойл, евросоюз, в мире
Украина, Словакия, ЛУКОЙЛ, Евросоюз, В мире
Украина поставила Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти

Reuters: Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию

© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию, если Братислава запустит механизм, предусмотренный договором об ассоциации с ЕС, заявил замминистра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак агентству Reuters.
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве также заявили, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, пока в минэнерго обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
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"Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации (Украины с ЕС – ред.)", - сообщил Андарак агентству.
По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", словацкий НПЗ Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского "Лукойла", навредят самой Украине. Он отмечал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится. Фицо уже дважды обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос.
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