Украина поставила Словакии условие разрешения вопроса с транзитом нефти
Reuters: Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию
© AP Photo / Zsolt SzigetvaryРабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Zsolt Szigetvary
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Украина готова решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию, если Братислава запустит механизм, предусмотренный договором об ассоциации с ЕС, заявил замминистра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Андарак агентству Reuters.
Ранее министерство экономики Словакии подтвердило, что республика перестала получать нефть от "Лукойла" из-за остановки Украиной ее транзита через свою территорию. В ведомстве отмечали, что компания "Лукойл" была внесена на Украине в санкционный список. В министерстве также заявили, что НПЗ Slovnaft обеспечен поставками российской нефти от другого поставщика, пока в минэнерго обсуждают сложившуюся ситуацию с украинской стороной.
"Украинская сторона готова решить возможные проблемные аспекты на уровне экспертов, если словацкая сторона активирует соответствующий механизм, предусмотренный договором об ассоциации (Украины с ЕС – ред.)", - сообщил Андарак агентству.
По данным словацкого кабмина, из-за ограничений, введенных Киевом на транзит нефти от российского "Лукойла", словацкий НПЗ Slovnaft, который относится к венгерской группе MOL, будет получать на обработку на 40% нефти меньше, чем требуется.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что ограничения, которые ввел Киев в отношении транзита через украинскую территорию нефти от российского "Лукойла", навредят самой Украине. Он отмечал, что словацкий НПЗ Slovnaft, который нуждается в российской нефти, поставляет на Украину большие объемы дизеля, что, конечно, прекратится. Фицо уже дважды обсуждал сложившуюся ситуацию с украинским премьер-министром для того, чтобы как можно скорее разрешить этот вопрос.