https://ria.ru/20240730/ukraina-1962871912.html
Власти Украины хотят ограбить регионы, заявил мэр Днепропетровска
Власти Украины хотят ограбить регионы, заявил мэр Днепропетровска - РИА Новости, 30.07.2024
Власти Украины хотят ограбить регионы, заявил мэр Днепропетровска
Мэр Днепропетровска Борис Филатов считает, что в 2025 году правительство ограбит регионы, лишив местное самоуправление миллиардов гривен. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T11:21
2024-07-30T11:21
2024-07-30T11:21
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов считает, что в 2025 году правительство ограбит регионы, лишив местное самоуправление миллиардов гривен. "У нас начинается обсуждение бюджетной декларации на 2025 год. И опять нас, местное самоуправление, хотят пограбить. Раньше мы договаривались с Зеленским и правительством. Подписали меморандум, в котором мы принимаем на себя разницу в тарифах, а за это государство нам компенсирует четырьмя процентами от подоходного налога для физлиц. И это нормально работало", - сказал Филатов в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания "Политнавигатор".Он утонил, что на 2025 году украинские министры подают бюджетную декларацию, где 64% превращаются в 60%, а 4% "теряются где-то по дороге". Для Днепропетровска, как утверждает Филатов, это составляет 600 миллионов гривен (более 14 миллионов долларов). "Для Днепра (Днепропетровска - ред.) это 2,6 миллиарда гривен (более 63 миллионов долларов). Вот и представьте, если в 2025 году у Днепра заберут 3,2 миллиарда гривен (более 77 миллионов долларов), что мы будем делать? Если у нас заберут эти деньги, мы превратимся просто в кассу по выплате заработной платы. И это не только у Днепра, в рамках всей страны это миллиарды гривен. Ограбят всех", - подытожил чиновник. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
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В мире, ЖКХ, Днепропетровск, Днепр (город), США, Борис Филатов, Александр Устинов, G7
Власти Украины хотят ограбить регионы, заявил мэр Днепропетровска
Мэр Днепропетровска: в 2025 году правительство Украины ограбит регионы
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Днепропетровска Борис Филатов считает, что в 2025 году правительство ограбит регионы, лишив местное самоуправление миллиардов гривен.
«
"У нас начинается обсуждение бюджетной декларации на 2025 год. И опять нас, местное самоуправление, хотят пограбить. Раньше мы договаривались с Зеленским и правительством. Подписали меморандум, в котором мы принимаем на себя разницу в тарифах, а за это государство нам компенсирует четырьмя процентами от подоходного налога для физлиц. И это нормально работало", - сказал Филатов в видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале издания "Политнавигатор".
Он утонил, что на 2025 году украинские министры подают бюджетную декларацию, где 64% превращаются в 60%, а 4% "теряются где-то по дороге". Для Днепропетровска, как утверждает Филатов, это составляет 600 миллионов гривен (более 14 миллионов долларов). "Для Днепра (Днепропетровска - ред.) это 2,6 миллиарда гривен (более 63 миллионов долларов). Вот и представьте, если в 2025 году у Днепра заберут 3,2 миллиарда гривен (более 77 миллионов долларов), что мы будем делать? Если у нас заберут эти деньги, мы превратимся просто в кассу по выплате заработной платы. И это не только у Днепра, в рамках всей страны это миллиарды гривен. Ограбят всех", - подытожил чиновник.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.