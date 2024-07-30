https://ria.ru/20240730/ukraina-1962843080.html
"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине
"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине - РИА Новости, 30.07.2024
"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине
На Украине формируется организованное сопротивление из-за мобилизации, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T08:46
2024-07-30T08:46
2024-07-30T13:25
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. На Украине формируется организованное сопротивление из-за мобилизации, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Украинцы сжигают машины банд похитителей диктатора Зеленского. По всей стране, похоже, набирает силы организованное сопротивление", — указал он.Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК — территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой ее "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240725/forbes-1961943377.html
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в мире, украина, чей боуз, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Чей Боуз, Вооруженные силы Украины, Киев
"По всей стране". На Западе рассказали, что происходит на Украине
Боуз: по всей Украине формируется организованное сопротивление мобилизации
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
На Украине формируется организованное сопротивление из-за мобилизации, написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X
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"Украинцы сжигают машины банд похитителей диктатора Зеленского. По всей стране, похоже, набирает силы организованное сопротивление", — указал он.
Украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "не ТЦК". ТЦК — территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти туда лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой ее "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.