https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

На Западе выяснили: Украины осталось на два года

На Западе выяснили: Украины осталось на два года - РИА Новости, 30.07.2024

На Западе выяснили: Украины осталось на два года

"Все течет, все меняется, и нельзя дважды войти в одну и ту же реку", — гласит античная максима. Неизвестно, насколько хорошо с ней знаком киевский режим и его... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T08:00

2024-07-30T08:00

2024-07-30T09:44

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"Все течет, все меняется, и нельзя дважды войти в одну и ту же реку", — гласит античная максима. Неизвестно, насколько хорошо с ней знаком киевский режим и его сторонники, но своими действиями они так или иначе ее подтверждают. За два с половиной года СВО многие тезисы украинских властей, озвученные в первые месяцы конфликта, стали мемами. Взять, к примеру, знаменитое "Ракет у России осталось на два-три удара". После осени 2023-го эта сентенция настолько набила оскомину и военным, и мирным по обе стороны фронта, что иначе как с иронией не озвучивалась. Теперь она заиграла новыми красками: выяснилось, что земли до Киева у Украины осталось на два года конфликта.По крайней мере, к таким неутешительным для Запада выводам пришел один из наиболее известных медийных апологетов Банковой немецкий журналист Юлиан Репке."Я помню, как всего четыре месяца назад люди смеялись над тем, что такими темпами русские не прибудут в Киев еще 30 лет. При той скорости, с которой они сейчас продвигаются к востоку от Покровска, им понадобится всего два года. Чисто теоретически, конечно", — написал он в соцсети Х (бывший Twitter).Фронт, к сожалению для режима Зеленского и его спонсоров, неумолимо движется на Запад, но подобные расчеты очень сложно воспринимать всерьез. Темпы российского продвижения — величина непостоянная, причем меняется она на отдельных участках фронта по несколько раз на день. Поэтому пытаться математически вычислить, когда наши войска вернутся под Киев, — разминка для ума, которая имеет мало общего с реальностью.На этом грустная математика для ВСУ не заканчивается. По словам бывшего советника Пентагона Дугласа Макгрегора, украинская армия теряет ежедневно по две тысячи человек. Конечно, этот показатель тоже может колебаться, но такие цифры должны беспокоить Киев гораздо больше. Ведь если последовать примеру Репке и прикинуть, то даже стопроцентная реализация плана по мобилизации в полмиллиона человек в 2024-м такие потери не покроет. Более того, если такой темп сохранится, то через пять с половиной лет на Украине попросту некого будет призвать под ружье — погибнет последний мужчина из мобилизационного резерва. Очевидно, что военное поражение по такой динамике случится гораздо раньше. Ах да, остановятся русские войска в этом случае тоже не под Киевом.Конечно, эти прикидки тоже очень примерные и нет никаких гарантий, что потери ВСУ сохранятся на этом уровне.Такие показатели, как скорость продвижения российских войск или ежедневные потери, ВСУ могут колебаться. Но очевидно главное — наметившийся тренд будет очень сложно переломить. И здесь есть цифры, на которые можно опереться более уверенно.По официальным данным, в российские военкоматы ежедневно в среднем приходит тысяча человек добровольцев. О таком в Киеве могут только мечтать — видеоролики, как украинские ТЦК силой находят новых защитников Часова Яра и Торецка в интернете появляются с периодичностью новостных выпусков. Возникает ощущение, что последний доброволец в рядах ВСУ — это ветеран контрнаступа. Ведь тогда украинцам можно было хотя бы изобразить пусть невыполнимое, но заманчивое будущее с "возвращением к границам 1991-го" и "кофе на набережной Ялты". Теперь же Киев даже не может объяснить, за что Тарас должен воевать.И в этой связи — раз уж мы начали с разговора о реках — понятно, почему украинец с большей готовностью попытает счастье в надежде переплыть Тису, нежели в обороне Угледара или Волчанска.

https://ria.ru/20240728/rossiya-1962462029.html

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962074074.html

https://ria.ru/20240725/evrosoyuz-1961824109.html

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аналитика, украина, киев, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша