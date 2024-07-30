https://ria.ru/20240730/udar-1963043651.html

При израильском ударе по пригороду Бейрута погибла женщина

При израильском ударе по пригороду Бейрута погибла женщина - РИА Новости, 30.07.2024

При израильском ударе по пригороду Бейрута погибла женщина

Не менее 68 мирных жителей пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, в результате удара погибла женщина, передает... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:10

2024-07-30T23:10

2024-07-30T23:10

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

бейрут

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Не менее 68 мирных жителей пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, в результате удара погибла женщина, передает ливанское государственное новостное агентство NNA со ссылкой на заявление минздрава страны. Ранее ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на данные собственного корреспондента сообщал, что при ударе пострадали не менее 17 человек. "Команды министерства следили на месте за последствиями израильской агрессии против южного пригорода Бейрута... По предварительным данным, к настоящему времени подтверждена гибель мирной жительницы, 68 гражданских лиц получили ранения", - цитирует агентство текст заявления. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских". Очевидцы в Бейруте сообщили РИА Новости, что авиаудар пришелся по территории рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода ливанской столицы. Ливанское национальное агентство передавало, что удар пришелся по комплексу "Хезболлах" рядом с больницей Бахман.

https://ria.ru/20240730/bejrut-1963034879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут