При израильском ударе по пригороду Бейрута погибла женщина
NNA: при ударе ЦАХАЛ по пригороду Бейрута погибла женщина, ранены 68 человек
© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Не менее 68 мирных жителей пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, в результате удара погибла женщина, передает ливанское государственное новостное агентство NNA со ссылкой на заявление минздрава страны.
Ранее ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на данные собственного корреспондента сообщал, что при ударе пострадали не менее 17 человек.
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"Команды министерства следили на месте за последствиями израильской агрессии против южного пригорода Бейрута... По предварительным данным, к настоящему времени подтверждена гибель мирной жительницы, 68 гражданских лиц получили ранения", - цитирует агентство текст заявления.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских". Очевидцы в Бейруте сообщили РИА Новости, что авиаудар пришелся по территории рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода ливанской столицы. Ливанское национальное агентство передавало, что удар пришелся по комплексу "Хезболлах" рядом с больницей Бахман.