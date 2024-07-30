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При израильском ударе по пригороду Бейрута погибла женщина - РИА Новости, 30.07.2024
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23:10 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/udar-1963043651.html
При израильском ударе по пригороду Бейрута погибла женщина
При израильском ударе по пригороду Бейрута погибла женщина - РИА Новости, 30.07.2024
При израильском ударе по пригороду Бейрута погибла женщина
Не менее 68 мирных жителей пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, в результате удара погибла женщина, передает... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:10
2024-07-30T23:10
в мире
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Не менее 68 мирных жителей пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, в результате удара погибла женщина, передает ливанское государственное новостное агентство NNA со ссылкой на заявление минздрава страны. Ранее ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на данные собственного корреспондента сообщал, что при ударе пострадали не менее 17 человек. "Команды министерства следили на месте за последствиями израильской агрессии против южного пригорода Бейрута... По предварительным данным, к настоящему времени подтверждена гибель мирной жительницы, 68 гражданских лиц получили ранения", - цитирует агентство текст заявления. Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских". Очевидцы в Бейруте сообщили РИА Новости, что авиаудар пришелся по территории рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода ливанской столицы. Ливанское национальное агентство передавало, что удар пришелся по комплексу "Хезболлах" рядом с больницей Бахман.
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в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, бейрут
В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Бейрут
При израильском ударе по пригороду Бейрута погибла женщина

NNA: при ударе ЦАХАЛ по пригороду Бейрута погибла женщина, ранены 68 человек

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Не менее 68 мирных жителей пострадали в результате израильского удара по южному пригороду столицы Ливана Бейрута, в результате удара погибла женщина, передает ливанское государственное новостное агентство NNA со ссылкой на заявление минздрава страны.
Ранее ливанский телеканал Al Jadeed со ссылкой на данные собственного корреспондента сообщал, что при ударе пострадали не менее 17 человек.
«
"Команды министерства следили на месте за последствиями израильской агрессии против южного пригорода Бейрута... По предварительным данным, к настоящему времени подтверждена гибель мирной жительницы, 68 гражданских лиц получили ранения", - цитирует агентство текст заявления.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских". Очевидцы в Бейруте сообщили РИА Новости, что авиаудар пришелся по территории рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода ливанской столицы. Ливанское национальное агентство передавало, что удар пришелся по комплексу "Хезболлах" рядом с больницей Бахман.
Местные жители на месте удара по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Число пострадавших при израильском ударе по Бейруту достигло 17
Вчера, 21:42
 
В миреХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуБейрут
 
 
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