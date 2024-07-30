https://ria.ru/20240730/udar-1963022895.html

Армия Израиля сообщила об ударе по Бейруту

Армия Израиля сообщила об ударе по Бейруту - РИА Новости, 30.07.2024

Армия Израиля сообщила об ударе по Бейруту

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских". РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T20:11

2024-07-30T20:11

2024-07-30T21:24

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израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских"."ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту, по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства еще большого числа израильских гражданских", — говорится в публикации в Telegram-канале.Как уточнил корреспондент РИА Новости, под удар попала территория рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.В свою очередь, Ливанское государственное новостное агентство NNA сообщило, что атаку осуществил беспилотник, который выпустил три ракеты. По данным телеканала Al Jadeed, пострадали 17 человек, включая шестерых детей.Позднее высокопоставленный источник в "Хезболле" заявил РИА Новости, что целью израильских военных был командир движения Фуад Шукер. По его словам, попытка убийства оказалась провальной.Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.Обострение между Израилем и ЛиваномСитуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240729/izrail-1962562881.html

https://ria.ru/20240730/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бейрут, хезболла, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году