Армия Израиля сообщила об ударе по Бейруту
ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту, по командиру "Хезболлы"
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удар по Бейруту, целью был командир, "ответственный за убийство израильских гражданских".
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"ЦАХАЛ нанес целенаправленный удар по Бейруту, по командиру, ответственному за убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства еще большого числа израильских гражданских", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Как уточнил корреспондент РИА Новости, под удар попала территория рядом с больницей Бахман в районе Харет Хрейк южного пригорода Бейрута.
В свою очередь, Ливанское государственное новостное агентство NNA сообщило, что атаку осуществил беспилотник, который выпустил три ракеты. По данным телеканала Al Jadeed, пострадали 17 человек, включая шестерых детей.
Позднее высокопоставленный источник в "Хезболле" заявил РИА Новости, что целью израильских военных был командир движения Фуад Шукер. По его словам, попытка убийства оказалась провальной.
Вечером 27 июля город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному удару. Погибли 12 человек — дети и подростки. Израильская сторона возложила ответственность за удар на ливанское шиитское движение "Хезболла". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не оставит без ответа атаку.
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В свою очередь, "Хезболла" заявила РИА Новости, что отрицает причастность к обстрелу. Несмотря на это, израильские официальные лица стали заявлять о близости войны с Ливаном.
Обострение между Израилем и Ливаном
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года. ЦАХАЛ и члены "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга.
По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть дома на юге страны из-за обстрелов. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в аналогичной ситуации.