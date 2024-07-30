https://ria.ru/20240730/ubiystvo-1962833054.html

В Красноярском крае завели дело из-за убийства четырехмесячного ребенка

В Красноярском крае завели дело из-за убийства четырехмесячного ребенка - РИА Новости, 30.07.2024

В Красноярском крае завели дело из-за убийства четырехмесячного ребенка

Уголовное дело завели в Красноярском крае из-за убийства четырехмесячного ребенка, предполагается, что его убила мать, которую раздражал плач младенца и... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T06:00

2024-07-30T06:00

2024-07-30T06:00

происшествия

красноярский край

республика хакасия

уяр

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 30 июл – РИА Новости. Уголовное дело завели в Красноярском крае из-за убийства четырехмесячного ребенка, предполагается, что его убила мать, которую раздражал плач младенца и поведение его трехлетнего брата, сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данным следствия, в период с 25 по 27 июля женщина в городе Уяр, будучи раздраженной поведением своего трехлетнего сына и плачем младенца, взяла младшего ребенка на руки и ударила его головой о деревянный подлокотник дивана. "Смерть ребенка наступила в результате черепно-мозговой травмы, перелома свода черепа, ушиба головного мозга. По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - говорится в сообщении. В прокуратуре Красноярского края уточняют, что женщина разведена, не судима, а семья на профилактическом учете не состоит. Трехлетнего ребенка в настоящее время определили в районную больницу для наблюдения. Его отец не заинтересован в его судьбе.

https://ria.ru/20240730/razboy-1962821784.html

https://ria.ru/20240729/smert-1962740473.html

красноярский край

республика хакасия

уяр

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происшествия, красноярский край, республика хакасия, уяр, следственный комитет россии (ск рф)