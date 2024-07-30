Рейтинг@Mail.ru
США было бы сложно принять вступление Турции в ШОС, заявили в госдепе - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 30.07.2024 (обновлено: 23:40 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/turtsiya-1963045877.html
США было бы сложно принять вступление Турции в ШОС, заявили в госдепе
США было бы сложно принять вступление Турции в ШОС, заявили в госдепе - РИА Новости, 30.07.2024
США было бы сложно принять вступление Турции в ШОС, заявили в госдепе
США было бы трудно принять решение Турции о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), если бы она пошла на такой шаг, заявил во вторник помощник РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T23:30
2024-07-30T23:40
в мире
турция
сша
европа
шос
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США было бы трудно принять решение Турции о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), если бы она пошла на такой шаг, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен. "Подобный шаг нам было бы очень сложно принять", - сказал О"Брайен, выступая в сенатском комитете по иностранным делам. Он пояснил, что не знает, "чем руководствовался президент Турции Тайип Эрдоган", когда публично заявил об интересе своей страны к вступлению в ШОС. По словам О"Брайена, характер информации, которой обмениваются члены НАТО, не предполагает возможности вступления отдельных участников альянса в другие межгосударственные объединения.
https://ria.ru/20240726/rossija-1962124225.html
турция
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_f882adeefa3e5e3aedd3cd5ddc790e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сша, европа, шос, нато
В мире, Турция, США, Европа, ШОС, НАТО
США было бы сложно принять вступление Турции в ШОС, заявили в госдепе

О'Брайен: США было бы сложно принять решение Турции о вступлении в ШОС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Вид на город Анкара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США было бы трудно принять решение Турции о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), если бы она пошла на такой шаг, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен.
«
"Подобный шаг нам было бы очень сложно принять", - сказал О"Брайен, выступая в сенатском комитете по иностранным делам.
Он пояснил, что не знает, "чем руководствовался президент Турции Тайип Эрдоган", когда публично заявил об интересе своей страны к вступлению в ШОС. По словам О"Брайена, характер информации, которой обмениваются члены НАТО, не предполагает возможности вступления отдельных участников альянса в другие межгосударственные объединения.
Флаги России и стран-участниц АСЕАН - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Россия поможет АСЕАН развить сотрудничество с ЕАЭС и ШОС
26 июля, 12:29
 
В миреТурцияСШАЕвропаШОСНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала