https://ria.ru/20240730/turtsiya-1963045877.html

США было бы сложно принять вступление Турции в ШОС, заявили в госдепе

США было бы сложно принять вступление Турции в ШОС, заявили в госдепе - РИА Новости, 30.07.2024

США было бы сложно принять вступление Турции в ШОС, заявили в госдепе

США было бы трудно принять решение Турции о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), если бы она пошла на такой шаг, заявил во вторник помощник РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T23:30

2024-07-30T23:30

2024-07-30T23:40

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ВАШИНГТОН, 30 июл – РИА Новости. США было бы трудно принять решение Турции о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), если бы она пошла на такой шаг, заявил во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен. "Подобный шаг нам было бы очень сложно принять", - сказал О"Брайен, выступая в сенатском комитете по иностранным делам. Он пояснил, что не знает, "чем руководствовался президент Турции Тайип Эрдоган", когда публично заявил об интересе своей страны к вступлению в ШОС. По словам О"Брайена, характер информации, которой обмениваются члены НАТО, не предполагает возможности вступления отдельных участников альянса в другие межгосударственные объединения.

https://ria.ru/20240726/rossija-1962124225.html

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в мире, турция, сша, европа, шос, нато