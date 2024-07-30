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ФСИН опровергла сообщения об установке виниров члену банды "Цапков" в СИЗО - РИА Новости, 30.07.2024
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04:24 30.07.2024 (обновлено: 04:42 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/tsapki-1962827453.html
ФСИН опровергла сообщения об установке виниров члену банды "Цапков" в СИЗО
ФСИН опровергла сообщения об установке виниров члену банды "Цапков" в СИЗО - РИА Новости, 30.07.2024
ФСИН опровергла сообщения об установке виниров члену банды "Цапков" в СИЗО
ГУФСИН России по Ростовской области опровергло сообщения СМИ о том, что пожизненно осужденный член банды Цапка Владимир Алексеев поставил себе виниры за 800... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:24
2024-07-30T04:42
происшествия
россия
ростовская область
кущевская
сергей цапок
александр хинштейн
госдума рф
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. ГУФСИН России по Ростовской области опровергло сообщения СМИ о том, что пожизненно осужденный член банды Цапка Владимир Алексеев поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО. Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направит в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить информацию СМИ о том, что в ростовском СИЗО-1 один из членов банды Цапка, Владимир Алексеев по кличке Беспредел, якобы поставил себе виниры за 800 тысяч рублей. "Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности", — говорится в заявлении ведомства. В ГУФСИН России по Ростовской области уточнили, что во время содержания осужденного в СИЗО медицинские работники медико-санитарной части, а также государственные или частные организации не оказывали ему услуги по протезированию зубов. В ведомстве добавили, что в стоматологические клиники для оказания подобных услуг он также не вывозился. Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
https://ria.ru/20240729/prokuror-1962727013.html
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происшествия, россия, ростовская область, кущевская, сергей цапок, александр хинштейн, госдума рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Ростовская область, Кущевская, Сергей Цапок, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ
ФСИН опровергла сообщения об установке виниров члену банды "Цапков" в СИЗО

ГУФСИН по Ростовской области опровергло установку виниров члену банды "Цапков"

© РИА Новости / Татьяна КузнецоваПодсудимый по делу банды «Цапковские» Владимир Алексеев
Подсудимый по делу банды «Цапковские» Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
Подсудимый по делу банды «Цапковские» Владимир Алексеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. ГУФСИН России по Ростовской области опровергло сообщения СМИ о том, что пожизненно осужденный член банды Цапка Владимир Алексеев поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направит в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить информацию СМИ о том, что в ростовском СИЗО-1 один из членов банды Цапка, Владимир Алексеев по кличке Беспредел, якобы поставил себе виниры за 800 тысяч рублей.
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"Опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о пожизненно осужденном Владимире Алексееве, который поставил себе виниры за 800 тысяч рублей в ростовском СИЗО-1, не соответствует действительности", — говорится в заявлении ведомства.
В ГУФСИН России по Ростовской области уточнили, что во время содержания осужденного в СИЗО медицинские работники медико-санитарной части, а также государственные или частные организации не оказывали ему услуги по протезированию зубов. В ведомстве добавили, что в стоматологические клиники для оказания подобных услуг он также не вывозился.
Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
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ПроисшествияРоссияРостовская областьКущевскаяСергей ЦапокАлександр ХинштейнГосдума РФГенеральная прокуратура РФ
 
 
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