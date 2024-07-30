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Выходит из-под контроля. В США выступили против "проекта Трампа" по Украине - РИА Новости, 30.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/tramp-1963032836.html
Выходит из-под контроля. В США выступили против "проекта Трампа" по Украине
Выходит из-под контроля. В США выступили против "проекта Трампа" по Украине - РИА Новости, 30.07.2024
Выходит из-под контроля. В США выступили против "проекта Трампа" по Украине
Придуманный бывшим членом администрации Трампа Майком Помпео "мирный план Трампа по Украине", подразумевающий ленд-лиз в размере 500 миллиардов долларов,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T21:23
2024-07-30T21:23
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Придуманный бывшим членом администрации Трампа Майком Помпео "мирный план Трампа по Украине", подразумевающий ленд-лиз в размере 500 миллиардов долларов, является заведомо провальным решением, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Снятие немногих оставшихся ограничений на военную помощь Украине не спасет разваливающиеся ВСУ от полного уничтожения и не восстановит военный или дипломатический авторитет Вашингтона", — написал эксперт.По мнению Макгрегора, США следует приостановить военную помощь Украине и начать рассматривать предложения Москвы, представленные в декабре 2021 года и январе 2022 года, в качестве основы для урегулирования конфликта путем переговоров."Конечно, президент Трамп знает, что динамика власти не зависит от широких жестов или простых решений. Они требуют трезвого анализа и стратегической глубины — чего не хватает предложению Помпео. Внутренние и внешние конфликты Америки выходят из-под контроля", — отметил эксперт.Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах президента может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.Глава МИД России Сергей Лавров назвал идею предоставить Киеву американскую помощь на условиях ленд-лиза, чтобы в течение многих лет получать от будущих киевских властей деньги, "подходом бизнесмена к поддержке Украины".
https://ria.ru/20240729/es-1962625082.html
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в мире, украина, сша, москва, майк помпео, сергей лавров, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Москва, Майк Помпео, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Выходит из-под контроля. В США выступили против "проекта Трампа" по Украине

Макгрегор: "мирный план Трампа" по ленд-лизу для Украины станет провалом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Придуманный бывшим членом администрации Трампа Майком Помпео "мирный план Трампа по Украине", подразумевающий ленд-лиз в размере 500 миллиардов долларов, является заведомо провальным решением, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Снятие немногих оставшихся ограничений на военную помощь Украине не спасет разваливающиеся ВСУ от полного уничтожения и не восстановит военный или дипломатический авторитет Вашингтона", — написал эксперт.
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По мнению Макгрегора, США следует приостановить военную помощь Украине и начать рассматривать предложения Москвы, представленные в декабре 2021 года и январе 2022 года, в качестве основы для урегулирования конфликта путем переговоров.
"Конечно, президент Трамп знает, что динамика власти не зависит от широких жестов или простых решений. Они требуют трезвого анализа и стратегической глубины — чего не хватает предложению Помпео. Внутренние и внешние конфликты Америки выходят из-под контроля", — отметил эксперт.
Ранее экс-госсекретарь США Майк Помпео в статье для газеты Wall Street Journal заявил, что Трамп в случае победы на выборах президента может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере 500 миллиардов долларов, а также снять ограничения на поставки любых видов вооружения, которые Украина может получать и использовать.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал идею предоставить Киеву американскую помощь на условиях ленд-лиза, чтобы в течение многих лет получать от будущих киевских властей деньги, "подходом бизнесмена к поддержке Украины".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМоскваМайк ПомпеоСергей ЛавровМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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