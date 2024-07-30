https://ria.ru/20240730/tramp-1962935819.html

СМИ назвали кандидатов на пост госсекретаря США при Трампе

СМИ назвали кандидатов на пост госсекретаря США при Трампе - РИА Новости, 30.07.2024

СМИ назвали кандидатов на пост госсекретаря США при Трампе

Американские сенатор Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бергум баллотируются на пост государственного секретаря США при экс-президенте страны Дональде РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:47

2024-07-30T14:47

2024-07-30T14:47

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американские сенатор Марко Рубио и губернатор Северной Дакоты Даг Бергум баллотируются на пост государственного секретаря США при экс-президенте страны Дональде Трампе в случае его победы на выборах в ноябре, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Ранее газета Hill сообщала, что сенаторы Уильям Хагерти, Том Коттон, Марко Рубио и Томас Тубервиль в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах претендуют на руководящие должности. "Сенатор Марко Рубио... и губернатор Северной Дакоты Даг Бергум баллотируются на пост государственного секретаря (США - ред.)", - говорится в сообщении. Как рассказали порталу источники со ссылкой на данные предварительных списков вероятных членов кабинета министров и руководящего состава США, руководство второй администрации Трампа при его победе на выборах будет состоять в основном из "белых мужчин, популистов и лояльных правительству людей". По данным портала, в число претендентов на пост госсекретаря США при Трампе также входит сенатор Уильям Хагерти, "являющийся его партнёром по гольфу". Ещё одним кандидатом на пост госсекретаря при Трампе, согласно источнику, является сенатор Том Коттон, являющийся "непоколебимым сторонником и доверенным лицом Трампа". Однако, как заявил источник, Коттон предпочел бы стать министром обороны. Байден 21 июля сообщил, что не будет избираться на второй срок. Он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп неоднократно заявлял, что действующего вице-президента США ему будет победить гораздо легче. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября.

https://ria.ru/20240725/tramp-1961978947.html

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в мире, сша, дональд трамп, марко рубио, выборы президента сша — 2024