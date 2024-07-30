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Стрелявший в Трампа в прошлом году закупал материалы для бомбы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
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14:35 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/tramp-1962933843.html
Стрелявший в Трампа в прошлом году закупал материалы для бомбы, пишут СМИ
Стрелявший в Трампа в прошлом году закупал материалы для бомбы, пишут СМИ - РИА Новости, 30.07.2024
Стрелявший в Трампа в прошлом году закупал материалы для бомбы, пишут СМИ
Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, начал запасаться материалами для изготовления бомбы больше года назад,... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:35
2024-07-30T14:35
в мире
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, начал запасаться материалами для изготовления бомбы больше года назад, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на ФБР. "(Крукс - ред.), пытавшийся убить Дональда Трампа, начал совершать десятки покупок, связанных с оружием, и запасаться материалами для изготовления бомбы больше года назад", - говорится в публикации. По данным издания, с весны 2023 по первую половину этого года подозреваемый совершил 25 различных покупок, связанных с оружием и шесть раз покупал материалы, используемые для изготовления взрывчатых веществ. Согласно информации специального агента ФБР Кевина Роджека, Крукс совершал покупки онлайн, используя вымышленное имя и хранил все в доме, где жил вместе с родителями. "Родители сказали, что ничего об этом не знали", - приводит газета слова родителей подозреваемого. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240714/tramp-1959611624.html
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7 495 645-6601
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в мире, сша, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Покушение на Дональда Трампа, Выборы президента США — 2024
Стрелявший в Трампа в прошлом году закупал материалы для бомбы, пишут СМИ

WSJ: подозреваемый в покушении на Трампа запасался материалами для бомбы

© AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, начал запасаться материалами для изготовления бомбы больше года назад, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на ФБР.
"(Крукс - ред.), пытавшийся убить Дональда Трампа, начал совершать десятки покупок, связанных с оружием, и запасаться материалами для изготовления бомбы больше года назад", - говорится в публикации.
Покушение на Дональда Трампа. Полное видео - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В машине подозреваемого в покушении на Трампа нашли взрывные устройства
14 июля, 17:44
По данным издания, с весны 2023 по первую половину этого года подозреваемый совершил 25 различных покупок, связанных с оружием и шесть раз покупал материалы, используемые для изготовления взрывчатых веществ. Согласно информации специального агента ФБР Кевина Роджека, Крукс совершал покупки онлайн, используя вымышленное имя и хранил все в доме, где жил вместе с родителями.
"Родители сказали, что ничего об этом не знали", - приводит газета слова родителей подозреваемого.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Трамп намерен проводить митинги под открытым небом и после покушения
27 июля, 17:04
На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Охрана Трампа пожаловалась на отсутствие данных о подозрительном человеке
28 июля, 06:02
 
В миреСШАДональд ТрампПокушение на Дональда ТрампаВыборы президента США — 2024
 
 
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