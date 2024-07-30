https://ria.ru/20240730/tramp-1962924803.html

В США задержали выступление Трампа на конференции Bitcoin 2024

В США задержали выступление Трампа на конференции Bitcoin 2024 - РИА Новости, 30.07.2024

В США задержали выступление Трампа на конференции Bitcoin 2024

Секретная служба США задержала выступление экс-президента Дональда Трампа на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле из-за проблем с безопасностью,... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T14:08

2024-07-30T14:08

2024-07-30T14:09

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Секретная служба США задержала выступление экс-президента Дональда Трампа на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле из-за проблем с безопасностью, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. "Причиной задержки стали два человека, которые обошли металлоискатели внутри центра Music City, где проходила конференция Bitcoin 2024... Кандидат от Республиканской партии собирался начинать выступление... Но его охрана сказала ему подождать, пока эти люди не будут найдены", - говорится в сообщении издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным газеты, нарушение протокола безопасности на входе повлекло удаление двух лиц с мероприятия, после чего выступление Трампа состоялось. Впоследствии было установлено, что эти люди не представляли угрозы для безопасности экс-президента, ни одному из них не было предъявлено уголовное обвинение, уточняет издание. На предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании 13 июля произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.

https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

https://radiosputnik.ru/20240729/es-1962642289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа