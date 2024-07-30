https://ria.ru/20240730/tramp-1962826734.html

Луганская школьница предложила Трампу посетить Донбасс

Луганская школьница предложила Трампу посетить Донбасс - РИА Новости, 30.07.2024

Луганская школьница предложила Трампу посетить Донбасс

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что экс-президенту США Дональду Трампу было бы полезно посетить... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T04:10

2024-07-30T04:10

2024-07-30T13:32

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что экс-президенту США Дональду Трампу было бы полезно посетить Донбасс. Савенкова написала открытое письмо Трампу — в нем она просит его помочь остановить поставки западных вооружений Киеву. "Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину. <...> Трамп, посетив Донбасс, должен понять, как живут жители и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", — сказала она. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.

https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

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в мире, донбасс, сша, киев, дональд трамп, оон