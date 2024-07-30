Рейтинг@Mail.ru
Луганская школьница предложила Трампу посетить Донбасс - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 30.07.2024 (обновлено: 13:32 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/tramp-1962826734.html
Луганская школьница предложила Трампу посетить Донбасс
Луганская школьница предложила Трампу посетить Донбасс - РИА Новости, 30.07.2024
Луганская школьница предложила Трампу посетить Донбасс
Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что экс-президенту США Дональду Трампу было бы полезно посетить... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T04:10
2024-07-30T13:32
в мире
донбасс
сша
киев
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960708437_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdf634e4ba570560cbb80d127387e87e.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что экс-президенту США Дональду Трампу было бы полезно посетить Донбасс. Савенкова написала открытое письмо Трампу — в нем она просит его помочь остановить поставки западных вооружений Киеву. "Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину. &lt;...&gt; Трамп, посетив Донбасс, должен понять, как живут жители и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", — сказала она. Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html
донбасс
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960708437_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_af1bf8a45b2f05fb17fbfe65d1050dfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, сша, киев, дональд трамп, оон
В мире, Донбасс, США, Киев, Дональд Трамп, ООН
Луганская школьница предложила Трампу посетить Донбасс

Луганская школьница Савенкова: Трампу было бы полезно посетить Донбасс

© AP Photo / Nam Y. HuhКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова заявила РИА Новости, что экс-президенту США Дональду Трампу было бы полезно посетить Донбасс.
Савенкова написала открытое письмо Трампу — в нем она просит его помочь остановить поставки западных вооружений Киеву.
"Я считаю, что Трампу было бы полезно посетить Донбасс и мою родину. <...> Трамп, посетив Донбасс, должен понять, как живут жители и что оружие, поставляемое на Украину, убивает жителей Донбасса, детей", — сказала она.
Весной 2021 года на тот момент 12-летняя Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, в нем она призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Осенью того же года скандально известный украинский сайт "Миротворец" включил девочку в свой список. Позже Савенкова не единожды обращалась к различным международным организациям с призывами прекратить огонь в Донбассе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Россия дала окончательный ответ на "Пять ультиматумов Трампа"
Вчера, 08:00
 
В миреДонбассСШАКиевДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала