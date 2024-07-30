https://ria.ru/20240730/tramp-1962821489.html

Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде"

Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде" - РИА Новости, 30.07.2024

Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде"

Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о готовности дебатов "в любом виде" с... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T02:57

2024-07-30T02:57

2024-07-30T03:15

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

джо байден

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о готовности дебатов "в любом виде" с вице-президентом страны Камалой Харрис."Я не возражаю против наших дебатов в любом виде", — сообщил Трамп, комментируя возможность встретиться с Харрис для проведения дебатов.На вопрос ведущего, готов ли Трамп дать обещание провести дебаты с Харрис, экс-президент ответил "да" и добавил, что считает ее еще более легким соперником, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден.

https://ria.ru/20240730/kharris-1962820034.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, джо байден