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Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде" - РИА Новости, 30.07.2024
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02:57 30.07.2024 (обновлено: 03:15 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/tramp-1962821489.html
Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде"
Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде" - РИА Новости, 30.07.2024
Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде"
Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о готовности дебатов "в любом виде" с... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T02:57
2024-07-30T03:15
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о готовности дебатов "в любом виде" с вице-президентом страны Камалой Харрис."Я не возражаю против наших дебатов в любом виде", — сообщил Трамп, комментируя возможность встретиться с Харрис для проведения дебатов.На вопрос ведущего, готов ли Трамп дать обещание провести дебаты с Харрис, экс-президент ответил "да" и добавил, что считает ее еще более легким соперником, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден.
https://ria.ru/20240730/kharris-1962820034.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, Джо Байден
Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис "в любом виде"

Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис, считает ее легким соперником

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Бывший президент США и кандидат на новый срок главы государства Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил о готовности дебатов "в любом виде" с вице-президентом страны Камалой Харрис.
"Я не возражаю против наших дебатов в любом виде", — сообщил Трамп, комментируя возможность встретиться с Харрис для проведения дебатов.
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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02:42
На вопрос ведущего, готов ли Трамп дать обещание провести дебаты с Харрис, экс-президент ответил "да" и добавил, что считает ее еще более легким соперником, чем нынешний глава Белого дома Джо Байден.
 
В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024Джо Байден
 
 
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