https://ria.ru/20240730/tramp-1962815866.html

Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть

Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть - РИА Новости, 30.07.2024

Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в том, что они якобы пытаются снизить цены на нефть в надежде на то, что... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T00:48

2024-07-30T00:48

2024-07-30T04:26

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ВАШИНГТОН, 30 июл - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в том, что они якобы пытаются снизить цены на нефть в надежде на то, что выиграет его конкурентка в выборах от демократов Камала Харрис. "Страны ОПЕК делают все возможное, что сбить цены на нефть в надежде, что безумная Камала Харрис победит. Тогда они действительно пожнут неплохие плоды! Она станет катастрофой для США!" - заявил он в своей социальной сети Truth Social. Это уже не первая атака Трампа на ОПЕК. Он регулярно обвиняет страны-экспортеры нефти, входящие в организацию, в том, что они манипулируют ценами на нефть, а демократы, в случае если они являются правящей партией, не делают ничего в ответ. По мнению американской прессы, он перекладывал вину на ОПЕК за завышение цен даже в тех случаях, когда политика США во время его президентства приводила к повышению цен, например, при наложении санкции на Иран - крупного производителя нефти. Ранее портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Сергей Бдоян в комментарии для РИА Новости предположил, что Трамп в случае победы на выборах будет способствовать увеличению добычи нефти и газа в США.

https://ria.ru/20240729/ultimatum-1962512371.html

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сша, иран, дональд трамп, камала харрис, опек, выборы президента сша — 2024, в мире