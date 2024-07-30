https://ria.ru/20240730/tof-1962836832.html

Силы ТОФ заняли назначенные районы в море в рамках учений ВМФ

Силы ТОФ заняли назначенные районы в море в рамках учений ВМФ - РИА Новости, 30.07.2024

Силы ТОФ заняли назначенные районы в море в рамках учений ВМФ

Силы Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке заняли назначенные районы в море в рамках плановых учений ВМФ, сообщает ТОФ. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T07:06

2024-07-30T07:06

2024-07-30T08:02

безопасность

россия

камчатка

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

каспийская флотилия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке заняли назначенные районы в море в рамках плановых учений ВМФ, сообщает ТОФ. "Силы Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке заняли назначенные районы в море для выполнения практических действий в рамках планового учения ВМФ России в операционных зонах Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", - говорится в сообщении. Накануне тактические группы кораблей ТОФ вышли в море из Владивостока вместе с боевыми кораблями и катерами пограничного УФСБ России по Приморскому краю. От управления задействованы пограничный патрульный корабль "Командор", пограничный сторожевой корабль "Находка" и два пограничных сторожевых катера. В Приморье учения направлены на защиту и оборону пунктов базирования и морских коммуникаций. Военные моряки и пограничники отработают обнаружение, идентификацию и поражение целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты. На Камчатке участники учений отработают охрану и оборону пунктов базирования кораблей, судов, береговых объектов и баз, а также взаимодействие министерств и ведомств. Там задействованы силы пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, МЧС, МВД и других федеральных и краевых ведомств. Всего к участию в масштабных учениях флотов и Каспийской флотилии привлекаются около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений. В течение нескольких дней экипажи выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе пойдут зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы и так далее. Главной целью учений является проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению.

https://ria.ru/20240710/tof-1958661699.html

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камчатка

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безопасность, россия, камчатка, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, каспийская флотилия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)