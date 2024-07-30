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Силы ТОФ заняли назначенные районы в море в рамках учений ВМФ - РИА Новости, 30.07.2024
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07:06 30.07.2024 (обновлено: 08:02 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/tof-1962836832.html
Силы ТОФ заняли назначенные районы в море в рамках учений ВМФ
Силы ТОФ заняли назначенные районы в море в рамках учений ВМФ - РИА Новости, 30.07.2024
Силы ТОФ заняли назначенные районы в море в рамках учений ВМФ
Силы Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке заняли назначенные районы в море в рамках плановых учений ВМФ, сообщает ТОФ. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T07:06
2024-07-30T08:02
безопасность
россия
камчатка
владивосток
тихоокеанский флот вмф россии
каспийская флотилия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке заняли назначенные районы в море в рамках плановых учений ВМФ, сообщает ТОФ. "Силы Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке заняли назначенные районы в море для выполнения практических действий в рамках планового учения ВМФ России в операционных зонах Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", - говорится в сообщении. Накануне тактические группы кораблей ТОФ вышли в море из Владивостока вместе с боевыми кораблями и катерами пограничного УФСБ России по Приморскому краю. От управления задействованы пограничный патрульный корабль "Командор", пограничный сторожевой корабль "Находка" и два пограничных сторожевых катера. В Приморье учения направлены на защиту и оборону пунктов базирования и морских коммуникаций. Военные моряки и пограничники отработают обнаружение, идентификацию и поражение целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты. На Камчатке участники учений отработают охрану и оборону пунктов базирования кораблей, судов, береговых объектов и баз, а также взаимодействие министерств и ведомств. Там задействованы силы пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, МЧС, МВД и других федеральных и краевых ведомств. Всего к участию в масштабных учениях флотов и Каспийской флотилии привлекаются около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений. В течение нескольких дней экипажи выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе пойдут зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы и так далее. Главной целью учений является проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению.
https://ria.ru/20240710/tof-1958661699.html
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безопасность, россия, камчатка, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, каспийская флотилия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Камчатка, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России, Каспийская флотилия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Силы ТОФ заняли назначенные районы в море в рамках учений ВМФ

Силы ТОФ в Приморье и на Камчатке заняли районы в рамках масштабных учений ВМФ

© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ | Перейти в медиабанкТихоокеанский флот
Тихоокеанский флот - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Силы Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке заняли назначенные районы в море в рамках плановых учений ВМФ, сообщает ТОФ.
"Силы Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке заняли назначенные районы в море для выполнения практических действий в рамках планового учения ВМФ России в операционных зонах Тихоокеанского, Северного и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии", - говорится в сообщении.
Накануне тактические группы кораблей ТОФ вышли в море из Владивостока вместе с боевыми кораблями и катерами пограничного УФСБ России по Приморскому краю. От управления задействованы пограничный патрульный корабль "Командор", пограничный сторожевой корабль "Находка" и два пограничных сторожевых катера. В Приморье учения направлены на защиту и оборону пунктов базирования и морских коммуникаций. Военные моряки и пограничники отработают обнаружение, идентификацию и поражение целей, имитирующих малоразмерные надводные и воздушные объекты.
На Камчатке участники учений отработают охрану и оборону пунктов базирования кораблей, судов, береговых объектов и баз, а также взаимодействие министерств и ведомств. Там задействованы силы пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району, МЧС, МВД и других федеральных и краевых ведомств.
Всего к участию в масштабных учениях флотов и Каспийской флотилии привлекаются около 300 кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20 тысяч военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений. В течение нескольких дней экипажи выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе пойдут зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы и так далее.
Главной целью учений является проверка действий органов военного управления ВМФ всех уровней, готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению.
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БезопасностьРоссияКамчаткаВладивостокТихоокеанский флот ВМФ РоссииКаспийская флотилияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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