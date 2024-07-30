Найдено тело одной из пропавших после ЧП на Беломорканале
Найдено тело одной из пропавших после прорыва дамбы на Беломорканале
© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияПоисковые работы на месте размыва временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе
Поисковые работы на месте размыва временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одной из женщин, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Обнаружено тело одной погибшей женщины", – сказал собеседник агентства.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, пострадали 10 человек, трое человек пропали, их ищут. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.