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Найдено тело одной из пропавших после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 30.07.2024
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13:25 30.07.2024 (обновлено: 13:47 30.07.2024)
https://ria.ru/20240730/telo-1962911566.html
Найдено тело одной из пропавших после ЧП на Беломорканале
Найдено тело одной из пропавших после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 30.07.2024
Найдено тело одной из пропавших после ЧП на Беломорканале
Спасатели обнаружили тело одной из женщин, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T13:25
2024-07-30T13:47
происшествия
чп на беломорканале
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одной из женщин, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Обнаружено тело одной погибшей женщины", – сказал собеседник агентства.Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, пострадали 10 человек, трое человек пропали, их ищут. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html
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происшествия, чп на беломорканале, республика карелия
Происшествия, ЧП на Беломорканале, Республика Карелия
Найдено тело одной из пропавших после ЧП на Беломорканале

Найдено тело одной из пропавших после прорыва дамбы на Беломорканале

© Фото : ГУ МЧС России по Республике КарелияПоисковые работы на месте размыва временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе
Поисковые работы на месте размыва временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Карелия
Поисковые работы на месте размыва временной (песчаной) перемычки на 11 шлюзе Беломорско-Балтийского канала в Сегежском муниципальном округе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одной из женщин, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Обнаружено тело одной погибшей женщины", – сказал собеседник агентства.
Район Старого города в Орске - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
В Орске укрепили дамбу для предотвращения повторного наводнения
28 июля, 23:12
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, пострадали 10 человек, трое человек пропали, их ищут. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
27 июля, 13:37
 
ПроисшествияЧП на БеломорканалеРеспублика Карелия
 
 
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