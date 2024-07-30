https://ria.ru/20240730/telo-1962911566.html

Найдено тело одной из пропавших после ЧП на Беломорканале

Найдено тело одной из пропавших после ЧП на Беломорканале - РИА Новости, 30.07.2024

Найдено тело одной из пропавших после ЧП на Беломорканале

Спасатели обнаружили тело одной из женщин, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщил РИА... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T13:25

2024-07-30T13:25

2024-07-30T13:47

происшествия

чп на беломорканале

республика карелия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одной из женщин, пропавшей после ЧП на Беломорско-Балтийском канале, где размыло временную перемычку между шлюзами, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Обнаружено тело одной погибшей женщины", – сказал собеседник агентства.Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.Утром в понедельник в Сегежском округе Карелии произошел размыв временной перемычки между 10 и 11 шлюзами ББК, установленной на время реконструкции деревянной плотины. По последним данным, пострадали 10 человек, трое человек пропали, их ищут. В округе введен режим ЧС. Временно приостановлены судоходство на участке 1246-1255 км ББК и транзит через канал.

https://ria.ru/20240728/orsk-1962574818.html

https://ria.ru/20240727/damba-1962368869.html

республика карелия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, чп на беломорканале, республика карелия